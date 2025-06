Lay's gesalzen ! Ob Walker's auf den britischen Inseln, Smith's in Australien, Chipsy auf dem Balkan oder Sabritas in Mexiko – offenbar gefällt der Geschmack der Weltmarke auch hierzulande.

Lay's gesalzen ! Ob Walker's auf den britischen Inseln, Smith's in Australien, Chipsy auf dem Balkan oder Sabritas in Mexiko – offenbar gefällt der Geschmack der Weltmarke auch hierzulande.

Zweifel Original Chips Provençale ! Eine Überraschung, kam es uns doch in jüngerer Zeit vor, als würde diese altehrwürdige Geschmacksrichtung fast etwas stiefmütterlich behandelt werden. Doch im Blindtest obsiegte diese «Legende» (so die Bezeichnung unseres watson-eigenen Profikochs Adrian Bürgler).

Zweifel Original Chips Provençale ! Eine Überraschung, kam es uns doch in jüngerer Zeit vor, als würde diese altehrwürdige Geschmacksrichtung fast etwas stiefmütterlich behandelt werden. Doch im Blindtest obsiegte diese «Legende» (so die Bezeichnung unseres watson-eigenen Profikochs Adrian Bürgler).

Viermal eine 6, dreimal eine 5,5 und keine einzige Ungenügende. «Hat alles, was es braucht: Kartoffel, Spice, Biss», so etwa ein Kommentar. Dieser Gesamtsieger ist somit auch der Sieger in der Geschmacksrichtung «Salt & Vinegar» – dicht gefolgt vom:

Die USA treten in den Krieg ein – das Wichtigste in 7 Punkten

Polizei stoppt in Märstetten TG Fahrer mit über 2,9 Promille

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Montag in Märstetten einen 38-jährigen Autofahrer mit 2,98 Promille Alkohol im Blut gestoppt. Seinen Führerausweis musste der Deutsche gemäss der Polizei abgeben. Ein weiterer fahrunfähiger Mann wurde in der Nacht zum Dienstag in Sulgen angehalten.