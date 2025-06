Blitzeinschläge und Starkregen möglich: Gewitterwarnung für Donnerstag

Gewitter im Anflug: So verhältst du dich richtig

Demnach warnt Meteoschweiz vor einem erheblichen Gewitterrisiko. Das heisst, es könnte eine hohe Blitzaktivität, Starkregen und folglich Rutschungen und plötzliche Flutwellen geben. Die Warnung gilt für das Berner Oberland bis hin zum Bodensee und auch in Graubünden.

Am Donnerstag soll ein Gewitter über der Schweiz Abkühlung bringen, prognostizieren Meteorologen seit einigen Tagen. Nun hat der Bund eine erste Warnung herausgegeben. Sie gilt von 11 Uhr morgens bis um 21 Uhr.

Die möglichen Unwetter können in mehreren Kantonen auftreten.

Die möglichen Unwetter können in mehreren Kantonen auftreten. Bild: Meteoschweiz

Ein 10-Jähriger hat sich am Dienstagnachmittag in den Bergen im bündnerischen Avers verlaufen und ist in felsigem Gelände abgestürzt. Das Kind blieb verletzt liegen. Es wurde bei einer aufwändigen Suchaktion auf rund 2000 Metern Höhe aufgefunden und ins Kantonsspital geflogen.