Die Anzeigetafel der SBB zeigt keine Verspätung an, ganz im Gegenteil. Bild: instagram / gregor staeheli

«Gäbe es in Deutschland nie»: Versehentlicher Post über die SBB geht viral

Das Bild einer SBB-Anzeigetafel geht auf Instagram viral und sorgt für Diskussionen. Entstanden ist der Post eigentlich aus einem Versehen.

Nina Bürge

Zurzeit geht ein «Reel» oder besser gesagt ein Foto auf Instagram viral. Auf diesem sind eine Anzeigetafel und Informationen zur Abfahrtszeit eines Zuges der SBB zu sehen. Anders als man erwarten würde, steht auf der Anzeigetafel, dass der IR36 in Richtung Zürich zwei Minuten früher abfährt als üblich.

Dieser Schnappschuss wird zu Gregor Stähelis meistgeklicktem Post. Bild: Instagram / gregor staeheli

Das Foto wurde vom Schweizer Influencer und Slam-Poeten Gregor Stäheli gepostet. Normalerweise veröffentlicht der Basler kurze Sketches über Alltagssituationen und Ausschnitte aus seinem Comedy-Programm.

Als das Foto der Anzeigetafel viral ging, äusserte sich Stäheli dazu in einem weiteren Post. Er sei an einem Junggesellenabschied gewesen, an dieser Anzeigetafel vorbeigekommen, hätte sie lustig gefunden und ein Foto davon gemacht. Eigentlich habe er das Foto in seiner Instagram-Story posten wollen, doch weil er schon «gut einen im Tee» gehabt habe, habe er das Foto versehentlich als Reel hochgeladen.

Bemerkt hat er das jedoch erst einige Tage später. Zu diesem Zeitpunkt war das Foto bereits sein am meisten geklickter Post überhaupt. Mittlerweile hat das Foto über 350'000 Aufrufe.

Der Basler sagt in seinem «Erklärungsvideo», dass er wohl ab jetzt keine Mühe und Zeit für seine Videos mehr aufwenden werde. Er meint ironisch: Er saufe und fotografiere ab jetzt nur noch, das bringe anscheinend viel mehr.

Die Kommentare

Auch die Schweizer-Meme-Seite swissgaggs hat das Foto auf Instagram gepostet. Mit der Überschrift: «Das gibt es nur in der Schweiz». In den Kommentaren des originalen Posts und dem von swissgaggs wird über die frühe Abfahrt des Zuges gescherzt.

Ein User schreibt: «SBB lehrling wieder am spässli macha?» und ein anderer findet: «Das gäbs in Deutschland nie! Es sei denn, es ist der Zug vom Vortag.😂😂»

Noch mehr lustige Kommentare:

Auch wird das Instagram-Profil der Deutschen Bahn in den Kommentaren markiert. Diese ist in den vergangenen Jahren in den Ruf geraten, dass ihre Züge notorisch zu spät kommen.

Das sagen die SBB dazu

Auf Anfrage sagt Carmen Hefti, Mediensprecherin der SBB, dass die frühere Abfahrt des Zuges auf Bauarbeiten zurückzuführen sei. Wenn zum Beispiel wegen dieser nur ein Gleis befahrbar sei, liessen die SBB die Züge ein wenig früher abfahren, damit sie weiterhin pünktlich im Zielbahnhof ankommen würden.

Carmen Hefti sagt weiter, dass die früheren Abfahrtszeiten jeweils im Fahrplan angegeben werden, sobald sie feststehen. Dies sei auch am 7. Juni bei der Anzeigetafel, die Gregor Stäheli gepostet hat, so gewesen.