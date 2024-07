Einsteigen und ab zum Wasserspass! bild: sbb

Zugestiegen

5 Hotspots für Wasserspass am Bodensee

Lust auf Kanufahren, Stand-up-Paddling oder andere lustige Aktivitäten am und auf dem Wasser? Dann solltest du unbedingt mal an den Bodensee fahren. Wir stellen dir 5 Hotspots vor, die du diesen Sommer auf keinen Fall verpassen solltest.

lilli fennes

Mehr «Blogs»

Heute nehmen wir dich mit auf eine Reise ab Kreuzlingen entlang des Bodensees über Romanshorn, Arbon und Horn bis Rorschach. Und übrigens: Alle vorgestellten Spots bieten Material zur Miete an. Du musst also kein eigenes Equipment mitbringen.

Kanufahren in der Region Kreuzlingen

Erlebe eine schöne Fahrt mit dem Kanu auf dem Bodensee. bild: LACanoa.com

Kreuzlingen ist für sich schon eine Reise wert. Von Zürich gibt’s stündlich Züge, die dich direkt in nur etwas mehr als einer Stunde in dieses idyllische Örtchen am Bodensee bringen. Hier warten vielfältige Freizeiterlebnisse auf dich – sei es ein Spaziergang durch den Seeburgpark, ein Besuch der Burgruine Castell, ein Ausflug ins Sea Life oder eine Schifffahrt auf dem Bodensee.

Wenn du die Region vom Wasser aus aktiv entdecken möchtest, mietest du dir am besten direkt am See ein Boot bei der Pedalovermietung in Kreuzlingen. Tipp: Bei «La Canoa» in der Nähe des Rheins im gegenüberliegenden Konstanz kannst du Kanus und Kajaks mieten und diese an einer anderen Vermietstation zurückgeben. Somit kannst du frei entscheiden, wohin du fährst und herrliche Touren auf dem Bodensee und Rhein unternehmen.

Stand-up-Paddling in Romanshorn

Praktisch: In Romanshorn gibt’s eine SUP-Station zur Selbstbedienung. bild: Thurgau bodensee tourismus

Auch noch Lust auf Stand-up-Paddling? Dann fahr ab Kreuzlingen einfach direkt weiter mit der S-Bahn bis Romanshorn.

In Romanshorn solltest du unbedingt mal ins Seebad gehen. Mit drei Schwimmbecken, einer Wasserrutschbahn, einem Strömungsbecken, einem Whirlpool sowie einem Sprungturm zählt diese Badi zu einer der schönsten der Ostschweiz. Gleich daneben findest du auch noch eine grosszügige Wiese zum Entspannen und Sonnen sowie eine Mietstation für Stand-up-Paddles, die du per App buchen und selbst bedienen kannst. Der Steg des Kanuclubs Romanshorn bietet dir einen bequemen Ein- und Ausstieg ins Wasser mit dem SUP.

Contentpartnerschaft mit SBB



Info

Lass dich von diesen Hotspots am Bodensee begeistern und geniesse die Vorteile des Öffentlichen Verkehrs: planbare Ankunftszeiten, flexible Aus- und Einstiegsorte und attraktive Sparangebote wie das Sommer-Schnupper-GA. Warum der ÖV die beste Wahl ist: Angebot

Das Sommer-Schnupper-GA: Entdecke einen Monat lang klimafreundlich mit dem ÖV die Vielfalt der Schweiz. Das Sommer-Schnupper-GA ist noch bis zum 31. Juli 2024 erhältlich und bis maximal 30. August 2024 gültig.



Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit der SBB.Lass dich von diesen Hotspots am Bodensee begeistern und geniesse die Vorteile des Öffentlichen Verkehrs: planbare Ankunftszeiten, flexible Aus- und Einstiegsorte und attraktive Sparangebote wie das Sommer-Schnupper-GA. Warum der ÖV die beste Wahl ist: sbb.ch/vorteile



Das Sommer-Schnupper-GA: Entdecke einen Monat lang klimafreundlich mit dem ÖV die Vielfalt der Schweiz. Das Sommer-Schnupper-GA ist noch bis zum 31. Juli 2024 erhältlich und bis maximal 30. August 2024 gültig. sbb.ch/schnupper-ga Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Paddelabenteuer in Arbon

Die Kanuschule Bodensee bietet diverse Kurse auf dem Wasser an. bild: Kanuschule Bodensee

Von Romanshorn aus kannst du übrigens auch noch bequem weiter mit der S7 direkt am See entlang bis zur Haltestelle Arbon Seemoosriet fahren. Dort befindet sich das Strandbad Buchhorn, wo du einen herrlichen Tag am Wasser verbringen kannst. Mit seiner traumhaften Lage bietet es die perfekte Kulisse, um die Seele baumeln zu lassen.

Für sportliche Aktivitäten stehen dir ein Volleyballfeld und die angrenzende Kanuschule Bodensee zur Verfügung. Dort kannst du vielfältige Kurse auf dem Wasser buchen – von Kajakfahren über Stand-up-Paddling und Surfski bis hin zu spezialisierten Techniktrainings. Dazu findest du im Wassersport-Shop alles, was du für dein Paddelabenteuer benötigst.

Alternativ kannst du SUPs auch bei der Verleihstation im Sharing-Park in Arbon online reservieren und mieten. Wenn du dort nicht allein paddeln möchtest, kannst du dich einer der Einsteiger- oder Sonnenaufgangstouren anschliessen.

SUP vom Feinsten in Horn

Mit den SUP-Piraten erwartet dich Wasserspass pur. bild: Thurgau Bodensee Tourismus

Wenn du dachtest, dass das schon alles war, dann setz dich lieber direkt nochmal in die S7 und fahr noch 2 Stationen weiter bis nach Horn. Denn auch dort wartet Stand-up-Paddling vom Feinsten auf dich, inklusive einem grossen Shop bei den SUP-Piraten. Hier kannst du Stand-up-Paddle-Boards mieten oder auch gratis testen und hast dabei eine Riesenauswahl an SUP-Marken und Testmaterial. Zusätzlich werden Kurse, Events und Touren rund um SUP angeboten.

Tipp: Der Strandgarten in Horn ist auch eine Reise wert und bietet dir ein tolles Ambiente für einen entspannten Tag am Wasser.

Letzter Stopp: Rorschach

Auch in Rorschach geniesst du herrliche Bedingungen für Stand-up-Paddling. bild: dario aemisegger

Nochmal 2 Stationen weiterfahren? Na klar! Dann bist du direkt im schönen Rorschach. Dort befindet sich seit neustem zwischen dem Bahnhof und dem Paddle Center im Herzen der Rorschacher Bucht eine selbstbedienbare SUP-Mietstation, die du komfortabel per App nutzen kannst.

Tipp: Paddel doch von dort mal zur Badhütte Rorschach, die direkt an der Seepromenade liegt. Die historische Badeanstalt von 1924 zählt zweifellos zu einem der schönsten Seebäder der Region. Dort kannst du deinen Trip dann auch wunderbar bei Kaffee und Kuchen im Restaurant der Badi mitten im See krönen, bevor du mit deinem SUP zurückpaddelst.