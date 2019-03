Deutschland

Heidi Klum schildert, wie Tom ihr den Heiratsantrag machte – und Twitter lacht

Donnerstag ist «Meeeeeedchen»-Tag. Donnerstagabend lief eine neue Folge von «Germany's Next Topmodel». Und bekanntlich geht es darin nicht immer nur um die Kandidatinnen selbst, sondern auch um die Frau, die diese Sendung seit mittlerweile 13 Jahren (Hallelujah!) präsentiert: Heidi Klum.

Die hat ihren Meeeeedchen in der aktuellen Folge nämlich private Einblicke gewährt. Und zwar in ihre schlagzeilenträchtige Beziehung mit Tom Kaulitz, genau gesagt: in den Heiratsantrag, den ihr das Tokio-Hotel-Mitglied kürzlich machte.

Dieses Mal war es harmonischer bei «GNTM» – vorherige Woche gab's dafür ein Prügel-Drama samt «Respektschelle»

Heidi Klum erzählt «GNTM»-Kandidatinnen, wie Toms Heiratsantrag lief

Per Videokonferenz schaltete sich Heidi zu, kurz nachdem die Kandidatinnen ein Casting hinter sich gebracht haben. «Weisste, was ich gemacht habe, während Ihr unterwegs gewesen seid?», fragte Klum anschliessend – und hielt ihren dicken Verlobungsring in die Kamera.

Die Kandidatinnen kreischten laut und wollten mehr wissen über den Heiratsantrag wissen. Also legte Heidi los.

«Weihnachten morgens früh, kamen alle vier Kinder rein mit dem Tablett und Blumen, Kaffee und einer kleinen Schatulle drauf. Sie waren eigentlich ganz leise gewesen und haben gesagt: 'Guten Morgen, Mama.'»

So so. Es folgte ein offenbar inszenierter Streit zwischen Heidis Kindern Henry und Lou darüber, was sich wohl in der Box auf dem Frühstückstablett befinde. Und Überraschung: Es war Toms Ring.

Während die Kandidatinnen vor der Kamera ihre Freude ausdrückten, dass sie jetzt ja quasi befreundet seien mit Heidi, die ihnen derart Privates anvertraut, sind die Reaktionen im Netz... nun ja, nicht ganz so euphorisch. Sondern eher gemein. Aber seht selbst.

Diese Userin ist offenbar Romantik-feindlich. wenn heidi von ihrem Heiratsantrag erzählt... #gntm pic.twitter.com/BK5VCTCG8j — No more Romantikmonster (@Prinzesslii) 28. März 2019

Aus dieser Perspektive haben wir das noch gar nie betrachtet... Das heißt aber Heidi würde nie offiziell gefragt, oder? #GNTM — Commander Tired&Done/Old Tech/Plastic Trash @ CCD (@EnigmaInTheDust) 28. März 2019

Tom, sag doch was!! Der hat die Kinder mit dem Ring zu ihr geschickt. Kam er dann auch noch und hat sie gefragt oder denkt Heidi nur, dass sie verlobt ist? #gntm — Emma (@EmmafromHamburg) 28. März 2019

Wir glauben zu wissen: Nein. Also ... heiratet Heidi nun ihre Kinder? 🤔#GNTM — Marco (@_slylow) 28. März 2019

Höhöhö... Ob Bill Kaulitz, als er „Schrei“ trällerte, schon daran dachte, dass er mal der Schwager von Heidi Klum werden könnte? #GNTM — EinFernseher 🥑 (@EinFernseher) 28. März 2019

Hinweis: Dieser Kommentar ist ironisch. Hat sich Heidi jetzt verlobt? Ich habe das nicht mitbekommen, der Klunker war so klein. #gntm — Verena Minow (@VerenaMinow) 28. März 2019

Lasst sie doch euphorisch sein! „Sie hat uns sogar erzählt, wie der Heiratsantrag abgelaufen ist. Wir sind schon Freunde von Heidi jetzt!“



Hahaha. Sie hat es den laufenden Kameras erzählt. #GNTM — Ahoi Amy ⚓️✨ (@Amy_Never) 28. März 2019

Na gut... „heidi hat uns sogar erzählt wie der antrag ablief!“



ja euch und ganz deutschland #gntm — janer (@myeyesinyours) 28. März 2019

Haben die Kandidatinnen etwa keine (Online-)Zeitung gelesen oder warum sind sie so überrascht? Jeder der die Gala&die Bunte&den Instagram Account von Heidi liest wusste, dass sie verlobt ist ohne direkt ihre beste Freundin zu sein. #GNTM — Cady Lin (@cady_lin) 28. März 2019

Lustig oder gemein? Wir sind unsicher. Wegen Leuten wie Heidi verliert die Heirat/Ehe zunehmend an Bedeutung. #gntm — Nicoleos (@Nicoleos4) 28. März 2019

Endlich mal ein netter Kommentar. Haltet mich für dumm, aber das war grad sehr süß wie Heidi das freudestrahlend erzählt hat! #GNTM — krissi (@bcllamyscIarke) 28. März 2019

Sie dich vielleicht auch nicht... Also ich würde Heidi Klum nicht heiraten wollen 🤷‍♀️ #GNTM — Pяiиzєssiи♡Aяschℓσch (@Aitheena) 28. März 2019

