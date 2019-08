Huawei hat gerade HarmonyOS angekündigt und sagt – wir können Android «jederzeit» ersetzen

Huawei lässt die Katze aus dem Sack und hat die Android-Alternative HarmonyOS offiziell angekündigt – eine Open-Source-Plattform für jedes erdenkliche Gerät.

Huawei ist nach eigenen Angaben schon jetzt in der Lage, in seinen Smartphones Googles Android durch sein eigenes, neues Betriebssystem zu ersetzen. Die neue Open-Source-Plattform HarmonyOS sei für alle erdenklichen Geräte ausgelegt, sagte der hochrangige Huawei-Manager Richard Yu am Freitag an der jährlichen Entwicklerkonferenz in China. Er nannte etwa Smartphones, Tablets und Wearables, die künftig mit dem neuen Betriebssystem laufen könnten. «HarmonyOS ist ein schlankes, kompaktes …