Hacker griffen Bund wegen Burkaverbot an

Wie der Nachrichtendienst des Bundes in seinem jüngst publizierten Lagebericht schreibt, beauftragen Staaten teilweise kriminelle oder politisch motivierte Hacker. Die Staaten könnten «so ihre Beteiligung an Cyberangriffen verschleiern beziehungsweise im Enthüllungsfall abstreiten».

Vor etwas mehr als zwei Jahren geriet die Schweiz ins Visier von «NoName057(16)». Grund dafür: Eine Videoansprache des ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am 15. Juni vor der Bundesversammlung.

Eine Ausnahme bildete eine Serie von Cyberangriffen durch die prorussische Hackergruppierung «NoName057(16)» im Juni 2023, zu der das Bundesamt einen detaillierten Analysebericht veröffentlicht hat. Diese Gruppe führt seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Cyberangriffe in verschiedenen Staaten durch.

Als Beispiele nennt das Bundesamt das jeweils im Januar stattfindende WEF in Davos, die hochrangige Ukraine-Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock im Juni 2024 oder den Eurovision Song Contest in Basel im Mai.

Die Hacker griffen die Systeme des Bundes mit einer sogenannten DDoS-Attacke an, wie der Bund damals gegenüber verschiedenen Medien bestätigte. Bei dieser Art von Cyberattacke legen Angreifer einen Server oder ein Netzwerk mit einer riesigen Menge an Anfragen lahm. Daten sollen keine abgeflossen sein.

Per 1. Januar hatte der Bundesrat die Gesetze und Verordnungen zum Verhüllungsverbot in Kraft gesetzt. Die Bevölkerung hatte im März 2021 einer entsprechenden Volksinitiative zugestimmt.

Was bisher nicht bekannt war: Hinter der Cyberattacke standen sogenannte «Hacktivisten» – politisch motivierte Hackergruppen –, die damit gegen das Inkrafttreten des Burkaverbots protestierten. Dies geht aus dem letzte Woche publizierten Lagebericht des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) hervor.

Für mehrere Stunden ging beim Bund teilweise gar nichts mehr. Ein Hackerangriff am 10. Januar legte Telefonie, Mailprogramme, Websites und Fachanwendungen des Bundes kurzzeitig lahm.

Anfang Jahr wurde die Bundesverwaltung von Hackern angegriffen. Jetzt weiss man, was dahintersteckt.

Anfang Jahr wurde die Bundesverwaltung von Hackern angegriffen. Jetzt weiss man, was dahintersteckt.

