Schweizer Politiker sollen dienstliche E-Mail-Konten für private Vergnügen genutzt haben

Wer einzigartige Passwörter verwendet und diese über einen Passwort-Manager verwaltet, sollte sicher sein. Insbesondere dann, wenn bei den Online-Diensten die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktiv ist. Denn so können Angreifer selbst dann nicht in fremde Konten eindringen, wenn sie die Login-Daten kennen.

In einschlägigen Foren im Darknet, aber auch im normal zugänglichen Web, handeln Cyberkriminelle seit Langem mit User-Daten, die zuvor bei anderer Gelegenheit gestohlen und geleakt wurden. Häufig werden die potenziell wertvollen Informationen in Sammlungen zusammengefasst und an alle Interessierten verkauft.

Die USA treten in den Krieg ein – das Wichtigste in 7 Punkten

Tesla startet seinen Robotaxi-Dienst – mit diesen Einschränkungen

Der Elektroauto-Hersteller hat den von Firmenchef Elon Musk seit Langem angekündigten Robotaxi-Dienst zunächst im Kleinformat und mit einem Aufpasser im Beifahrersitz gestartet.

In der Stadt Austin im US-Bundesstaat Texas können von Tesla ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer seit Sonntag per App Fahrten in einigen Wagen ohne einen Menschen am Steuer buchen. Der Elektroauto-Hersteller suchte dafür zunächst vor allem dem Unternehmen freundlich gesinnte Online-Influencer aus.