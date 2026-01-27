Swisscom erhöht Preise ab April

Die Swisscom erhöht die Preise für gewisse Privatkunden-Abos ab April. Die Abonnements für Internet und Mobilfunk werden um 1,90 Franken pro Monat teurer, jene für TV und Festnetztelefonie steigen um 0,90 Franken.

Betroffen sind Neu- und Bestandskunden. Ausgenommen seien die Grundversorgung, Prepaid-Angebote sowie die reinen Daten- und Kinder-Abos beim Mobilfunk.



Weiter heisst es: «Betroffene Kunden werden in den nächsten Tagen auf der Rechnung sowie per E-Mail (wenn hinterlegt) informiert. Sollten Kunden damit nicht einverstanden sein, gibt es die Möglichkeit, den Vertrag vorzeitig aufzulösen.»

Swisscom macht für die Preiserhöhung «strukturelle Veränderungen im Telekommunikationsmarkt» verantwortlich: Kunden würden heute mehr Leistung als früher erhalten, dennoch seien die Preise «stetig gesunken», der Umsatz pro Kunde ebenfalls. Dieser Umsatzrückgang lasse sich «nicht mehr allein durch Kostensenkungsmassnahmen und Effizienzsteigerungen auffangen», schreibt das Unternehmen.



Der stetig wachsende Datenverkehr erfordere Netze, die auch für Spitzenlasten ausgelegt seien. Deshalb investiere man «laufend in den Ausbau, die Modernisierung und den Unterhalt».



