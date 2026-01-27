wechselnd bewölkt-2°
Digital
Schweiz

Swisscom erhöht Abo-Preise ab April

Swisscom erhöht Preise ab April

27.01.2026, 10:1127.01.2026, 10:53

Die Swisscom erhöht die Preise für gewisse Privatkunden-Abos ab April. Die Abonnements für Internet und Mobilfunk werden um 1,90 Franken pro Monat teurer, jene für TV und Festnetztelefonie steigen um 0,90 Franken.

Betroffen sind Neu- und Bestandskunden. Ausgenommen seien die Grundversorgung, Prepaid-Angebote sowie die reinen Daten- und Kinder-Abos beim Mobilfunk.

Weiter heisst es: «Betroffene Kunden werden in den nächsten Tagen auf der Rechnung sowie per E-Mail (wenn hinterlegt) informiert. Sollten Kunden damit nicht einverstanden sein, gibt es die Möglichkeit, den Vertrag vorzeitig aufzulösen.»

Swisscom macht für die Preiserhöhung «strukturelle Veränderungen im Telekommunikationsmarkt» verantwortlich: Kunden würden heute mehr Leistung als früher erhalten, dennoch seien die Preise «stetig gesunken», der Umsatz pro Kunde ebenfalls. Dieser Umsatzrückgang lasse sich «nicht mehr allein durch Kostensenkungsmassnahmen und Effizienzsteigerungen auffangen», schreibt das Unternehmen.

Der stetig wachsende Datenverkehr erfordere Netze, die auch für Spitzenlasten ausgelegt seien. Deshalb investiere man «laufend in den Ausbau, die Modernisierung und den Unterhalt».

(sda/awp/oli)

Mit dieser Grafik findest du in 60 Sekunden heraus, welches Handy wirklich zu dir passt
Themen
19 Kommentare
avatar
deedee
27.01.2026 10:28registriert März 2015
Preiserhöhungen in jeder Branche, jedes Jahr, quasi automatisch. Aber bei Forderung von 1 % mehr Lohn bekommt das Management akute Kreislaufprobleme.
594
Melden
Zum Kommentar
avatar
Skunki
27.01.2026 10:55registriert Juni 2024
"Kunden würden heute mehr Leistung als früher erhalten, dennoch seien die Preise «stetig gesunken»"

Das ist schlicht eine Lüge. Unfassbar.
292
Melden
Zum Kommentar
avatar
Junkrat
27.01.2026 10:27registriert März 2019
Swisscom rentiert eigentlich nur noch für Firmen. Mir haben sie geschrieben mein Abo wird von 24.- auf 34.- erhöht wegen diesem Streamingdienst HBO der jetzt neu kommt.
Brauch ich nicht und will ich nicht. Die Zeit ist jetzt definitiv gekommen, mich von Swisscom zu verabschieden.

Bei Swisscom ist man immer nur am Bezahlen.. ausser man ist Neukunde.
Mein Vater hat nach einem Jahr bei einem anderen Anbieter bereits ein Treueangebot für einen neuen TV erhalten. Bei Swisscom kommen nur Preiserhöhungen. Und wehe man will nach Jahren mal einen neuen Router oder die neue TV-Box - selber zahlen!
202
Melden
Zum Kommentar
19
