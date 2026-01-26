Problem bei Swisscom beeinträchtigt Notruf in mehreren Kantonen

Mehr «Schweiz»

Eine Telefonstörung bei der Swisscom hat am Montag zu Problemen mit den Notrufnummern der Kantone Waadt, Genf, Neuenburg und Freiburg geführt. Betroffen sind die Notrufnummern 117, 118 und 144, wie der Warn-App Alertswiss zu entnehmen war.

Die Probleme begannen zwischen 09.30 und 10 Uhr im Kanton Waadt, wie ein Sprecher der dortigen Kantonspolizei auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte.

Bei einer Nichtbeantwortung im Falle des Wählens des Notrufs solle man einen erneuten Anrufsversuch starten, so der Sprecher weiter. Laut Alertswiss besteht keine weitere Gefahr, die Bevölkerung müsse keine weiteren Massnahmen ergreifen. (sda)