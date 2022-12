Preisüberwacher fordert Gratis-Zugang zu Geodaten – und meint damit diese Kantone

Der Preisüberwacher

Stefan Meierhans (Jahrgang 1968) ist Jurist. Nach dem Studium in Basel, Oslo und Uppsala arbeitete er zunächst im Bundesamt für Justiz. Dann wirkte er von 1998 bis 2003 im Stab der Bundesräte Koller und Metzler-Arnold. Zuletzt war er in der Privatwirtschaft tätig. Er ist Mitglied der Partei Die Mitte (CVP/BDP) und lebt mit seiner Familie in Bern.