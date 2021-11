Netflix sucht Drehbuch-Autorinnen und -Autoren aus der Schweiz

«Impact wurde gegründet, um neue Technologien und Systeme zu entwickeln, die den Zugang zur Unterhaltungsindustrie demokratisieren, und um weltweit Talente in grösserem Umfang zu entdecken. Netflix war von Anfang an unser grösster Unterstützer und hat 13 Film- und Fernsehprojekte von Impact-Autoren aus der ganzen Welt gekauft, von denen zwei Filme bereits in Produktion sind.»

Impact-CEO Tyler Mitchell quelle: futurezone.at