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Die besten Linux-Memes, die vermutlich nur Nerds verstehen

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bild: @linuxopsys

Die Welt geht vor die Hunde? Mag sein. Diese Linux-Memes heitern dich wieder auf

02.05.2026, 06:0102.05.2026, 06:01
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Wenn (europäische) Unternehmen, Behörden und Schulen neue Computer benötigen

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Warum Microsoft Linux plötzlich ernst nimmt

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bild: @kmcnam1

Der Unterschied zwischen MacOS, Windows und Linux

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Warum niemand einen alten PC oder Mac wegwerfen muss

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Lesetipp: Mit Linux hauchst du deinem alten Mac neues Leben ein

Als Linus Torvalds dem damaligen Apple-Boss Steve Jobs den Mittelfinger 🖕 zeigte und die Welt für immer veränderte

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Wenn du den Kernel des Betriebssystems initiiert hast, das zum Rückgrat des Internets wurde

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Wenn mal wieder jemand behauptet, er nutze kein Linux

Die meisten Menschen nutzen ständig Linux, ohne es zu merken: Dein Router, dein Handy, der Kaffeevollautomat, der Server dieser App/Website und vermutlich sogar dein Fernseher nutzen Linux-Systeme.
Die meisten Menschen nutzen ständig Linux, ohne es zu merken: Dein Router, dein Handy, der Kaffeevollautomat, der Server dieser App/Website und vermutlich sogar dein Fernseher nutzen Linux-Systeme.bild: interwebs

Linux beherrscht fast alles in unserer modernen Technikwelt: Geschätzt über 80 Prozent aller Webserver weltweit laufen mit Linux. Die Cloud-Infrastruktur von AWS (Amazon) und Google Cloud basiert fast vollständig auf Linux. Sogar Microsoft nutzt für Azure mittlerweile mehr Linux- als Windows-Server. Seit Jahren laufen die schnellsten Supercomputer allesamt mit Linux. Smart-TVs, Router oder Smarthome-Geräte funktionieren oft mit speziellen Linux-Versionen. Und natürlich basiert jedes Android-Smartphone und -Tablet auf dem Linux-Kernel. Aber auch moderne Autos und die Raumfahrt profitieren von Linux. Linux ist überall.

Es könnte sein, dass in diesem Auto ein Linux-Nerd sitzt …

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Wie es Microsoft vermasselt hat

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Wenn ein Linux-User hört, wie ein iPhone-User sagt, dass er auch Windows hasse

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Linux-User, nachdem sie ein Apple-Gerät nutzen mussten

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Wenn der Pinguin ein gutes Argument hat

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Wenn sich Windows-User für eine Linux-Distribution entscheiden müssen

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Linux-User in einem Meme auf den Punkt gebracht

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bild: unix.cafe

Wenn Linux für dich Neuland ist

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Merkel hatte recht! Das Internet «ist für uns alle Neuland»

Wenn der Linux-Sysadmin ans Meeting mit der Geschäftsleitung muss

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Wie IT-Nerds ihr Waschmittel auswählen

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Die erste Wahl für Apple-User

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bild: rörsch

Der Schweizer Reinigungsmittelhersteller Rösch produziert das Waschmittel Linux, den Weichspüler micro&soft und den Fleckenentferner Mäc oxi.

Wenn du auf deinem Laptop mit 32 GB RAM Linux installierst

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bild: reddit

Linux-Systemadministratoren, die versuchen, die Windows-Eingabeaufforderung zu nutzen

Linux-Jünger in einem Meme auf den Punkt gebracht

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bild: programmerhumor

Windows-User, wenn ein Linux-User mal wieder ungefragt missioniert

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Einfach 16 Memes und Cartoons, die Linux-Jünger perfekt beschreiben 😉

Wenn sich überzeugte Mac- und Windows-User für einmal einig sind

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bild: imgflip

Arch-Linux-User verstehen es

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Wenn der Papa Linux-Administrator ist

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bild: 9gag
Einfach 29 Dinge, die nicht nur IT-Admins witzig finden

Wenn Linux-Admins ein Sandwich wollen

Einfach 30 Dinge, die nicht nur IT-Admins witzig finden\n🥪
bild: xkcd / Randall Munroe

Der Unterschied zwischen Apple, Tesla und Linux

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bild: @linuxopsys

Apple-Mitgründer Steve Jobs, Tesla-Chef Elon Musk und der Initiator des Linux-Kernels Linus Torvalds sind bzw. waren berühmt-berüchtigt für ihre emotionalen Ausbrüche und rauen Umgangsformen, die von Wegbegleitern als toxische Kultur beschrieben wurden. Torvalds' Umgangston wurde in den letzten Jahren etwas moderater, allerdings ist er weiterhin für seine pointierte Meinung bekannt – etwa zu Musks Methoden.

22 Dinge, die du nur verstehst, wenn du in den 90ern einen Computer genutzt hast – Teil 3

Bonus

Damals, als Red Hat Linux als Sprachoption Redneck anbot

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bild: @sigma_da_enigma
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Einfach 23 Dinge, die nicht nur Informatiker witzig finden – Teil 5
Bitte sehr: 33 Memes für alle, die Videogames lieben
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Dad-Jokes, bei denen Fremdscham vorprogrammiert ist
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Dad-Jokes, bei denen Fremdscham vorprogrammiert ist
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