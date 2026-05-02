Die Welt geht vor die Hunde? Mag sein. Diese Linux-Memes heitern dich wieder auf

Oliver Wietlisbach Folge mir

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Warum niemand einen alten PC oder Mac wegwerfen muss

Lesetipp: Mit Linux hauchst du deinem alten Mac neues Leben ein

Als Linus Torvalds dem damaligen Apple-Boss Steve Jobs den Mittelfinger 🖕 zeigte und die Welt für immer veränderte

Wenn du den Kernel des Betriebssystems initiiert hast, das zum Rückgrat des Internets wurde

Wenn mal wieder jemand behauptet, er nutze kein Linux

Die meisten Menschen nutzen ständig Linux, ohne es zu merken: Dein Router, dein Handy, der Kaffeevollautomat, der Server dieser App/Website und vermutlich sogar dein Fernseher nutzen Linux-Systeme. bild: interwebs

Linux beherrscht fast alles in unserer modernen Technikwelt: Geschätzt über 80 Prozent aller Webserver weltweit laufen mit Linux. Die Cloud-Infrastruktur von AWS (Amazon) und Google Cloud basiert fast vollständig auf Linux. Sogar Microsoft nutzt für Azure mittlerweile mehr Linux- als Windows-Server. Seit Jahren laufen die schnellsten Supercomputer allesamt mit Linux. Smart-TVs, Router oder Smarthome-Geräte funktionieren oft mit speziellen Linux-Versionen. Und natürlich basiert jedes Android-Smartphone und -Tablet auf dem Linux-Kernel. Aber auch moderne Autos und die Raumfahrt profitieren von Linux. Linux ist überall.



Es könnte sein, dass in diesem Auto ein Linux-Nerd sitzt …

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Wenn ein Linux-User hört, wie ein iPhone-User sagt, dass er auch Windows hasse

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Wenn der Pinguin ein gutes Argument hat

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Linux-User in einem Meme auf den Punkt gebracht

Wenn Linux für dich Neuland ist

Wenn der Linux-Sysadmin ans Meeting mit der Geschäftsleitung muss

Wie IT-Nerds ihr Waschmittel auswählen

Die erste Wahl für Apple-User

bild: rörsch

Der Schweizer Reinigungsmittelhersteller Rösch produziert das Waschmittel Linux, den Weichspüler micro&soft und den Fleckenentferner Mäc oxi.



Wenn du auf deinem Laptop mit 32 GB RAM Linux installierst

Linux-Systemadministratoren, die versuchen, die Windows-Eingabeaufforderung zu nutzen

Linux-Jünger in einem Meme auf den Punkt gebracht

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Wenn sich überzeugte Mac- und Windows-User für einmal einig sind

Arch-Linux-User verstehen es

Wenn der Papa Linux-Administrator ist

Wenn Linux-Admins ein Sandwich wollen

bild: xkcd / Randall Munroe

Der Unterschied zwischen Apple, Tesla und Linux

Apple-Mitgründer Steve Jobs, Tesla-Chef Elon Musk und der Initiator des Linux-Kernels Linus Torvalds sind bzw. waren berühmt-berüchtigt für ihre emotionalen Ausbrüche und rauen Umgangsformen, die von Wegbegleitern als toxische Kultur beschrieben wurden. Torvalds' Umgangston wurde in den letzten Jahren etwas moderater, allerdings ist er weiterhin für seine pointierte Meinung bekannt – etwa zu Musks Methoden.

Bonus

Damals, als Red Hat Linux als Sprachoption Redneck anbot