Die Welt geht vor die Hunde? Mag sein. Diese Linux-Memes heitern dich wieder auf
Wenn (europäische) Unternehmen, Behörden und Schulen neue Computer benötigen
Warum Microsoft Linux plötzlich ernst nimmt
Der Unterschied zwischen MacOS, Windows und Linux
Warum niemand einen alten PC oder Mac wegwerfen muss
Lesetipp: Mit Linux hauchst du deinem alten Mac neues Leben ein
Als Linus Torvalds dem damaligen Apple-Boss Steve Jobs den Mittelfinger 🖕 zeigte und die Welt für immer veränderte
Wenn du den Kernel des Betriebssystems initiiert hast, das zum Rückgrat des Internets wurde
Wenn mal wieder jemand behauptet, er nutze kein Linux
Linux beherrscht fast alles in unserer modernen Technikwelt: Geschätzt über 80 Prozent aller Webserver weltweit laufen mit Linux. Die Cloud-Infrastruktur von AWS (Amazon) und Google Cloud basiert fast vollständig auf Linux. Sogar Microsoft nutzt für Azure mittlerweile mehr Linux- als Windows-Server. Seit Jahren laufen die schnellsten Supercomputer allesamt mit Linux. Smart-TVs, Router oder Smarthome-Geräte funktionieren oft mit speziellen Linux-Versionen. Und natürlich basiert jedes Android-Smartphone und -Tablet auf dem Linux-Kernel. Aber auch moderne Autos und die Raumfahrt profitieren von Linux. Linux ist überall.
Es könnte sein, dass in diesem Auto ein Linux-Nerd sitzt …
Wie es Microsoft vermasselt hat
Wenn ein Linux-User hört, wie ein iPhone-User sagt, dass er auch Windows hasse
Linux-User, nachdem sie ein Apple-Gerät nutzen mussten
Wenn der Pinguin ein gutes Argument hat
Wenn sich Windows-User für eine Linux-Distribution entscheiden müssen
Linux-User in einem Meme auf den Punkt gebracht
Wenn Linux für dich Neuland ist
Wenn der Linux-Sysadmin ans Meeting mit der Geschäftsleitung muss
Wie IT-Nerds ihr Waschmittel auswählen
Die erste Wahl für Apple-User
Der Schweizer Reinigungsmittelhersteller Rösch produziert das Waschmittel Linux, den Weichspüler micro&soft und den Fleckenentferner Mäc oxi.
Wenn du auf deinem Laptop mit 32 GB RAM Linux installierst
Linux-Systemadministratoren, die versuchen, die Windows-Eingabeaufforderung zu nutzen
Linux sysadmins trying to use Windows command prompt 😎 pic.twitter.com/C8TI8xzc3U— It's FOSS (@itsfoss2) February 3, 2022
Linux-Jünger in einem Meme auf den Punkt gebracht
Windows-User, wenn ein Linux-User mal wieder ungefragt missioniert
Wenn sich überzeugte Mac- und Windows-User für einmal einig sind
Arch-Linux-User verstehen es
Wenn der Papa Linux-Administrator ist
Wenn Linux-Admins ein Sandwich wollen
Der Unterschied zwischen Apple, Tesla und Linux
Apple-Mitgründer Steve Jobs, Tesla-Chef Elon Musk und der Initiator des Linux-Kernels Linus Torvalds sind bzw. waren berühmt-berüchtigt für ihre emotionalen Ausbrüche und rauen Umgangsformen, die von Wegbegleitern als toxische Kultur beschrieben wurden. Torvalds' Umgangston wurde in den letzten Jahren etwas moderater, allerdings ist er weiterhin für seine pointierte Meinung bekannt – etwa zu Musks Methoden.