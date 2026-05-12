Wird mit Trump nach China reisen: Apple-Chef Tim Cook. Bild: EPA POOL

Cook, Musk, Fink und Co.: Die Wirtschaftselite begleitet Trump nach China

Erstmals seit 2017 besucht ein US-Präsident wieder China. Begleitet wird Donald Trump von hochrangigen Vertreterinnen (2) und Vertretern (14) aus der Wirtschaft.

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Dass die US-Regierung das Treffen zwischen Donald Trump und Chinas Xi Jinping nicht auf die leichte Schulter nimmt, zeigt sich am Blick auf die Entourage, die mit dem US-Präsidenten nach China reist.

16 gewichtige Personen aus der Welt der Wirtschaft werden Trump bei seiner Reise nach China begleiten. Es ist ein Who-ist-Who der Wirtschaftselite:

Tim Cook, CEO von Apple

Elon Musk, CEO von Tesla

Larry Fink, CEO von BlackRock

Stephen Schwarzman, CEO von Blackstone

Kelly Ortberg, CEO von Boeing

Brian Sikes, CEO von Cargill

Jane Fraser, CEO von Citi

Jim Anderson, CEO von Coherent

Larry Culp, CEO von General Electric

David Solomon, CEO von Goldman Sachs

Jacob Thaysen, CEO von Illumina

Michael Miebach, CEO von Mastercard

Dina Powell McCormick, Präsidentin und stellvertretende Vorsitzende von Meta

Sanjay Mehrotra, CEO von Micron

Cristiano Amon, CEO von Qualcomm

Ryan McInerney, CEO von Visa

Auch BlackRock-Chef Larry Fink begleitet den US-Präsidenten nach China. Bild: AP

Trump und seine Gefolgsleute werden am Mittwoch nach China abreisen, ein Treffen mit Xi ist dann im Verlauf der Woche geplant. Es ist das erste Mal seit 2017, dass ein US-Präsident wieder das Land der Mitte besucht.

Was auf der Agenda stehen könnte

Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt stehen seit Trumps Amtsantritt im vergangenen Jahr in einem Handelskonflikt, der mit hohen Zöllen und Exportkontrollen den Warenverkehr massiv stört und die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zieht.

Neben handelspolitischen Themen könnten sich die beiden Staatschefs nach Ansicht von Experten auch über die Lage im Nahen Osten unterhalten. Auf der Agenda könnte auch Washingtons Haltung zur Inselrepublik Taiwan stehen, die Peking zum Staatsgebiet Chinas zählt und an sich binden will. Zudem dürfte auch Künstliche Intelligenz eine Rolle spielen. (ome/sda)