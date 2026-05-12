Cook, Musk, Fink und Co.: Die Wirtschaftselite begleitet Trump nach China
Dass die US-Regierung das Treffen zwischen Donald Trump und Chinas Xi Jinping nicht auf die leichte Schulter nimmt, zeigt sich am Blick auf die Entourage, die mit dem US-Präsidenten nach China reist.
16 gewichtige Personen aus der Welt der Wirtschaft werden Trump bei seiner Reise nach China begleiten. Es ist ein Who-ist-Who der Wirtschaftselite:
- Tim Cook, CEO von Apple
- Elon Musk, CEO von Tesla
- Larry Fink, CEO von BlackRock
- Stephen Schwarzman, CEO von Blackstone
- Kelly Ortberg, CEO von Boeing
- Brian Sikes, CEO von Cargill
- Jane Fraser, CEO von Citi
- Jim Anderson, CEO von Coherent
- Larry Culp, CEO von General Electric
- David Solomon, CEO von Goldman Sachs
- Jacob Thaysen, CEO von Illumina
- Michael Miebach, CEO von Mastercard
- Dina Powell McCormick, Präsidentin und stellvertretende Vorsitzende von Meta
- Sanjay Mehrotra, CEO von Micron
- Cristiano Amon, CEO von Qualcomm
- Ryan McInerney, CEO von Visa
Trump und seine Gefolgsleute werden am Mittwoch nach China abreisen, ein Treffen mit Xi ist dann im Verlauf der Woche geplant. Es ist das erste Mal seit 2017, dass ein US-Präsident wieder das Land der Mitte besucht.
Was auf der Agenda stehen könnte
Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt stehen seit Trumps Amtsantritt im vergangenen Jahr in einem Handelskonflikt, der mit hohen Zöllen und Exportkontrollen den Warenverkehr massiv stört und die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zieht.
Neben handelspolitischen Themen könnten sich die beiden Staatschefs nach Ansicht von Experten auch über die Lage im Nahen Osten unterhalten. Auf der Agenda könnte auch Washingtons Haltung zur Inselrepublik Taiwan stehen, die Peking zum Staatsgebiet Chinas zählt und an sich binden will. Zudem dürfte auch Künstliche Intelligenz eine Rolle spielen. (ome/sda)