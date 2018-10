Digital

WhatsApp

Sicherheitslücke bei WhatsApp: So einfach schützt du dich



Sicherheitslücke bei WhatsApp: Milliarden Benutzer gefährdet – so einfach schützt du dich

Bild: EPA/EPA FILE

Der Messengerdienst WhatsApp hat ein Problem – oder besser gesagt HATTE ein Problem. Wie heise.de berichtet, wurde es Hackern durch eine Sicherheitslücke möglich, bei Videoanrufen das Handy der betroffenen zu kapern.

«Es ist damit zu rechnen, dass böswillige Hacker den harmlosen Demo-Exploit recht schnell so ausbauen können, dass er etwa Spionage-Software auf dem Gerät installiert», schreibt das Tech-Portal.

Google hatte den Fehler entdeckt und ihn veröffentlicht. Demnach liege das Problem an der Speicherverwaltung des Video-Conferencings. WhatsApp hatte bereits eine Woche zuvor ein Update der App zum Download veröffentlicht, das die Lücke schliesst.

Und so schützt man sich denn auch am besten: In den App Store oder Play Store gehen und die neuste Version herunterladen. Dies sind für iPhones die Version 2.18.93 und bei Android die Version 2.18.302 oder 2.18.306. (aeg)

WhatsApp-Nutzer müssen künftig mindestens 16 Jahre alt sein Video: srf

Abonniere unseren Daily Newsletter