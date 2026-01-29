bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Digital
Wirtschaft

KI-Boom beschert Samsung historischen Rekordgewinn

A person walks by a logo of Samsung Electronics at an exhibition hall for the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Gyeongju, South Korea, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Lee Jin-man) South K ...
Die Nachfrage nach leistungsfähigen Computerchips ist gross. Bild: keystone

KI-Boom beschert Samsung historischen Rekordgewinn

Der südkoreanische Techkonzern Samsung Electronics hat im vierten Quartal des letzten Jahres einen historischen Rekordgewinn eingefahren.
29.01.2026, 08:1129.01.2026, 08:11

Südkoreas grösstes Unternehmen weist in seinen aktuellen Geschäftszahlen einen Betriebsgewinn in Höhe von 20,1 Billionen Won (umgerechnet rund 11,8 Milliarden Euro) für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2025 aus – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Verdreifachung. Zugleich ist es der grösste Quartalsgewinn, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je erzielen konnte.

Die Zahlen übertrafen auch die bereits hohen Erwartungen des Marktes. So war eine unter Ökonomen durchgeführte Umfrage von Südkoreas amtlicher Nachrichtenagentur Yonhap von einem leicht niedrigeren Betriebsgewinn ausgegangen.

Die für den Halbleiter-Produzenten positive Entwicklung fusst vor allem auf dem anhaltenden Boom künstlicher Intelligenz, welcher die Nachfrage und auch die Preise für leistungsstarke Computerchips rasant in die Höhe getrieben hat. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten für Computerchips.

Quellen

(sda/dpa)

Analyse
USA und China rüsten bei KI massiv auf – diese Szenarien drohen Europa
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Aktuelle Gefahren und zukünftige Risiken von KI
1 / 13
Aktuelle Gefahren und zukünftige Risiken von KI
Das ist der britisch-kanadische Informatiker und Psychologe Geoffrey Hinton, er gilt als «Pate» der künstlichen Intelligenz. Der renommierte Wissenschaftler warnt aber auch eindringlich vor den aktuellen und zukünftigen Gefahren der neuen Technologie ...
quelle: keystone / noah berger
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Geheimdienst-Enthüllung: Russische Killerdrohne fliegt nur dank Schweizer Technik
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Swisscom erhöht Preise ab April
Nun ist der Druck auch für die Swisscom zu gross geworden: Der grösste Schweizer Telekomkonzern greift zur ersten Preiserhöhung für Privatkunden auf breiter Front. Millionen Kunden müssen ab April tiefer in die Tasche greifen.
Zur Story