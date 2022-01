Noch nie Gewinn geschrieben

Uber ist seit 2013 in der Schweiz und fährt seither im Graubereich, wie die NZZ schreibt. Die Firma biete neben dem Taxi-Service in vielen Städten auch den Lebensmittel-Lieferdienst Uber Eats an. Dieser funktioniere nach demselben Prinzip. «Die einfache Handhabung der App sowie die tendenziell günstigeren Preise gegenüber herkömmlichen Taxis machten Uber hierzulande extrem populär. Weltweit machte Uber 2020 einen Umsatz von 11,1 Milliarden Dollar, doch die in Kalifornien beheimatete Firma schrieb noch nie einen Gewinn.»