Wirtschaft fordert «schlanke Umsetzung» des EU-Vertragspakets

Die ausführlichen Vernehmlassungsantworten der beiden Verbände werden bis zum Ablauf der Vernehmlassungsfrist am 31. Oktober von den entsprechenden Gremien verabschiedet. Danach steht der parlamentarische Prozess zur innenpolitischen Umsetzung an. Eine abschliessende Beurteilung des Gesamtpakets werden die beiden Verbände vornehmen, wenn die parlamentarischen Beratungen abgeschlossen sind.

Die beiden Verbände hätten jedoch klare Forderungen. Es brauche «eine schlanke und unternehmensfreundliche Umsetzung der Abkommen in der Schweizer Gesetzgebung». Ziel sei die Sicherstellung eines optimalen Marktzugangs zur EU, aber auch das Sicherstellen attraktiver Rahmenbedingungen am Standort Schweiz.

Eine stabile, in die Zukunft gerichtete Beziehung mit der EU habe an Bedeutung gewonnen. Die EU sei wichtigste Handelspartnerin der Schweiz, man wolle den bilateralen Weg fortsetzen und den Zugang zum EU-Binnenmarkt langfristig sichern. Verlässliche Handelsbeziehungen seien nicht selbstverständlich, so Mäder. Zudem hätten geopolitische Spannungen zugenommen, und diese dürften auch anhalten. Davon sei die Schweiz ganz besonders betroffen.

Economiesuisse und der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) gaben am Freitag an einer Medienkonferenz in Zürich ihre Einschätzung ab zum Vertragspaket mit der Europäischen Union. Die Wirtschaft ziehe zum aussenpolitisch mit der EU ausgehandelten Vertragspaket ein positives Fazit und unterstütze dieses. Im Grundsatz sei man damit einverstanden, sagte Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder.

