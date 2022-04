Eine neue Malware kann industrielle Steuerungssysteme manipulieren oder gar zerstören. Es handelt sich um eine Cyberwaffe, die bislang nicht eingesetzt wurde, aber Verletzte und Tote fordern könnte. Bild: watson/shutterstock

Das musst du über die neu entdeckte gefährlichste Malware der Welt wissen

Bedroht sind unter anderem Flüssiggas-Kraftwerke.

Lebenswichtige, sogenannt «kritische» Industriesysteme sind durch eine neuartige Schadsoftware bedroht. Eine aktuelle Warnung der US-Behörden wird von alarmierenden Berichten von zwei Cybersecurity-Unternehmen begleitet. Dieser Beitrag dreht sich um die wichtigsten Fragen und Antworten.

«Pipedream ist eine klare und gegenwärtige Bedrohung für industrielle Kontrollsysteme und gefährdet deren Betrieb und Menschenleben.» IT-Sicherheitsfirma Dragos

Was ist passiert?

Die US-Regierung hat am Mittwoch eine Cybersecurity-Warnung veröffentlicht, die aufhorchen lässt: Demnach wurde eine neuartige Schadsoftware entdeckt, die industrielle Steuerungssysteme manipulieren und Anlagen zerstören kann. Mit potenziell verheerenden Folgen bis hin zum Verlust von Menschenleben (dazu unten mehr).

Die gemeinsame Warnung stammt von folgenden grossen und einflussreichen Organisationen:

US-Energieministerium

CISA : die Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit des Heimatschutzministeriums

: die Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit des Heimatschutzministeriums FBI : die US-Bundespolizei

: die US-Bundespolizei NSA: National Security Agency

Das Cybersecurity-Unternehmen Dragos, das die Malware untersucht hat, sagt, eine mögliche Verwendung der Tools wäre die Deaktivierung industrieller Notabschaltsysteme.

Und das Cybersecurity-Unternehmen Mandiant, das ebenfalls bei der Untersuchung beteiligt war, erklärt, die Malware sei «das grösste Risiko für die Ukraine und andere Nationen, die auf die russische Invasion reagierten».

Die Warnung erfolgte einen Tag nachdem über die Entdeckung einer Cyberwaffe namens «Industroyer2» in der Ukraine informiert wurde. Diese Malware soll auf das Konto der russischen Elite-Hackegruppe Sandworm gehen und hätte laut Sicherheitsexperten die Stromversorgung lahmlegt.

Ist diese Malware wirklich so gefährlich?

Ja.

Mit Mandiant und Dragos haben zwei renommierte US-Cybersecurity-Unternehmen die Malware untersucht und ebenfalls am Mittwoch entsprechende Berichte veröffentlicht.

Was für Verwirrung sorgen könnte: Mandiant nennt die neue Malware Incontroller. Dragos bezeicnet das gleiche Schadprogramm als Pipedream. Bezüglich der Gefährlichkeit sind sich die Sicherheitsforscher beider Unternehmen einig.

«INCONTROLLER stellt eine aussergewöhnlich seltene und gefährliche Cyber-Angriffsfähigkeit dar. Es ist vergleichbar mit TRITON, das 2017 versuchte, ein industrielles Sicherheitssystem ausser Kraft zu setzen; INDUSTROYER, das 2016 einen Stromausfall in der Ukraine verursachte; und STUXNET, das um das Jahr 2010 herum das iranische Nuklearprogramm sabotierte.» quelle: mandiant.com

«PIPEDREAM ist eine klare und gegenwärtige Bedrohung für die Verfügbarkeit, Kontrolle und Sicherheit von industriellen Kontrollsystemen und Prozessen und gefährdet Betrieb und Leben.» quelle: dragos.com

Die 2017 in Saudiarabien entdeckte Malware Triton gilt als Vorläufer der nun publik gemachten Schadsoftware. Damals titelte das renommiere «MIT Technology Review»-Magazin, es handle sich um «die mörderischste Malware der Welt». Dies, weil sie Sicherheitssysteme deaktivieren könne, die dazu dienten, katastrophale Industrieunfälle zu verhindern.

«Diese physischen Controller und die zugehörige Software sind die letzte Verteidigungslinie gegen lebensbedrohliche Katastrophen. Sie sollen eingreifen, wenn sie gefährliche Zustände erkennen, Prozesse auf ein sicheres Niveau zurückführen oder ganz abschalten, indem sie Dinge wie Absperrventile und Druckentlastungsmechanismen auslösen.» quelle: technologyreview.com

«APT-Akteure zielen auf bestimmte ICS/SCADA-Geräte ab und könnten vollen Systemzugriff erhalten, wenn sie unentdeckt bleiben.» Warnung der NSA

Nach Angaben von Dragos handelt es sich erst um die siebte ICS-spezifische Malware, die jemals identifiziert wurde.

ICS und SCADA? Industrielle Steuerungssysteme (ICS) sind ein zentrales Element für den Betrieb von Maschinen und Anlagen. Sie ermöglichen die Überwachung und Steuerung industrieller Prozesse, wie etwa an Bergwerksstandorten, in Ölraffinerien oder bei der Stromproduktion. ICS werden häufig über ein SCADA-System verwaltet («Supervisory Control and Data Acquisition»). Dieses hat eine grafische Benutzeroberfläche, um den Betrieb einfach zu beobachten und um Alarme zu erhalten, die auf eine Störung hinweisen.

Was ist so ungewöhnlich an dem Fund?

Die neue Schadsoftware wurde laut den übereinstimmenden Berichten entdeckt, bevor sie gegen ein Unternehmen eingesetzt wurde und konkreten Schaden anrichten konnte.

«Dragos geht mit grosser Sicherheit davon aus, dass PIPEDREAM bisher nicht für störende oder zerstörerische Zwecke eingesetzt wurde. Dies ist ein seltener Fall, in dem bösartige Fähigkeiten analysiert werden, bevor sie gegen die Infrastruktur des Opfers eingesetzt werden, was den Verteidigern eine einzigartige Gelegenheit bietet, sich im Voraus vorzubereiten.» quelle: dragos.com

Die US-Behörden empfehlen allen Anlagen-Betreibern und Cybersecurity-Verantwortlichen, Abwehrmassnahmen zu treffen, um die industriellen Netzwerke zu schützen. Dies sei dank der nun publik gemachten Informationen möglich.

Warum wird das genau jetzt publik gemacht?

Aufgrund der vorliegenden Informationen lässt sich nicht sagen, warum die US-Behörden ihre eindringliche Warnung ausgerechnet an diesem Mittwoch (14. April 2022) veröffentlicht haben. Hatten sie Hinweise auf einen kurz bevorstehenden Einsatz der Cyberwaffe gegen Ziele im Westen?

Das Cybersecurity-Unternehmen Dragos schreibt in seinem Bericht, dass es grundsätzlich zurückhaltend sei mit Hinweisen zu solchen Cyberbedrohungen. Diese, weil die entsprechenden Informationen oft «waffentauglich» seien und die Verteidiger von industriellen Kontrollsystemen (ICS) so viel Zeit wie möglich benötigten, um sich zu schützen.

Wie und wann wurde die Malware entdeckt?

Hierzu informieren die Beteiligten nur zurückhaltend.

Die Cybersecurity-Firma Dragos hat die neuartige Malware laut eigenen Angaben seit Anfang 2022 untersucht.

Es sei gelungen, die Schadsoftware «über das normale Business, unabhängige Forschung und Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern im Frühjahr» zu identifizieren.

Wer ist betroffen?

Ganze Industrien, da die neuartige Malware laut den IT-Sicherheitsfachleuten einige der am weitesten verbreiteten industriellen Steuerungssysteme angreifen kann.

Die in den Berichten ungenannt bleibenden Akteure sollen auch über die Fähigkeit verfügen, Windows-basierte Engineering-Arbeitsstationen unbemerkt zu infiltrieren.

«Das anfängliche Ziel scheint speziell auf Flüssigerdgas und Stromnetze ausgerichtet zu sein. Es liegt jedoch in der Natur der Malware, dass sie in einer Vielzahl von industriellen Steuerungen und Systemen funktioniert.» Robert Lee, CEO von Dragos

Die modulartige Malware, die offenbar über herkömmliche IT-Netzwerke bis zu den Steuerungen von Industrieanlagen vordringen soll, attackiert folgende Geräte und Dienste:

PLC (Programmable Logic Controller) von Schneider Electric : das sind speicherprogrammierbare Maschinen-Steuerungen des weltweit tätigen französischen Unternehmens.

(Programmable Logic Controller) : das sind speicherprogrammierbare Maschinen-Steuerungen des weltweit tätigen französischen Unternehmens. Sysmac von Omron : eine Industrie-Automatisierungsplattform des weltweit tätigen japanischen Unternehmens.

: eine Industrie-Automatisierungsplattform des weltweit tätigen japanischen Unternehmens. «OPC UA»: eines der wichtigsten Kommunikationsprotokolle für die Industrie 4.0 und das Internet der Dinge (IoT). Damit wird der Zugriff auf Maschinen, Geräte und andere Systeme im industriellen Umfeld standardisiert und ermöglicht den herstellerunabhängigen Datenaustausch.

Ein Auszug aus der langen Auflistung betroffener Geräte. screenshot: dragos

Um potenzielle Bedrohungen abzuschwächen und die eigenen industriellen Steuerungen (ICS und SCADA) abzusichern, empfehlen die Behörden den Betreibern, eine Multi-Faktor-Authentifizierung für den Fernzugriff durchzusetzen, Passwörter regelmässig zu ändern und «ständig nach böswilligen Indikatoren und Verhaltensweisen Ausschau zu halten».

Wer steckt dahinter?

Das ist öffentlich nicht bekannt.

Es handelt sich gemäss übereinstimmender Einschätzung der IT-Sicherheitsfachleute mit grösster Wahrscheinlichkeit um «staatlich geförderte Malware». Die Entwicklung und das Testen müssen sehr viel Geld gekostet haben.

Das an den Untersuchungen beteiligten Cybersecurity-Unternehmen Dragos verzichtet bewusst darauf, die Herkunft solcher Malware einzelnen Staaten zuzuordnen.

«Dragos geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass sie von einem staatlichen Akteur mit der Absicht entwickelt wurde, Schlüssel-Infrastrukturen lahmzulegen.» quelle: dragos.com

Das Cybersecurity-Unternehmen Mandiant schreibt:

«Wir können INCONTROLLER in diesem Stadium unserer Analyse keiner zuvor verfolgten Gruppe zuordnen, stellen jedoch fest, dass die Aktivität mit Russlands historischem Interesse an ICS übereinstimmt.»

Die Funktionalität der Malware stimme mit dem überein, was «bei früheren physischen Cyberangriffen Russlands» eingesetzt wurde. So etwa bei den Stromausfällen in der Ukraine 2015 und 2016. Die damaligen Angriffe wurden der russischen Elite-Hackergruppe Sandworm zugeschrieben.

Die US-Sicherheitsbehörde CISA hat seit der Invasion der Ukraine im Februar 2022 mehrere Warnungen vor Cyberangriffen auf Energieanlagen herausgegeben.

Der Schweizer IT-Sicherheitsexperte Marc Ruef, der mit seinem Unternehmen Scip AG unter anderem den Handel mit IT-Sicherheitslücken/Exploits beobachtet, schreibt:

«Grundsätzlich ist zu bedenken, dass SCADA-Systeme als Spezialsysteme gelten. Diese anzugreifen erfordert zielgerichtete Techniken, die entsprechend nur für eine Handvoll Angreifer interessant sind. Wir sehen eine entsprechende Ausrichtung von bekannten Akteuren in Indien, Russland und China.»

Gemäss eigenen Analysen sei das Interesse an Angriffen auf SCADA-Systeme im Oktober 2021 auf einem Tiefpunkt gewesen. Hingegen habe man im Februar und März 2022 «hohe Aktivitäten» beobachtet: Das Interesse an solchen Schwachstellen habe sich in dieser Zeit fast verdreifacht.

Dem Cybersecurity-Thema «Kritische Infrastruktur» werde inzwischen in den westlichen Ländern eine hohe Wichtigkeit beigemessen, sagt der Fachmann.

«Es ist absehbar, dass gewisse Akteure sehr konkrete Absichten auf entsprechende Angriffe haben. Dies wird ziemlich sicher auch mit der Beschaffenheit des Ukraine-Konflikts zusammenhängen.» Marc Ruef, Cybersecurity-Experte

Was hat das mit Stuxnet zu tun?

Die von amerikanischen und israelischen Geheimdiensten gemeinsam entwickelte und gegen den Iran eingesetzte Cyberwaffe Stuxnet konnte gezielt industrielle Steuerungssysteme in einer Nuklearforschungsanlage manipulieren.

Es handelte sich um den ersten grossen Fall von Cyber-Sabotage, bei der eine Software beträchtlichen physischen Schaden anrichtete: Die für die Atomwaffen-Produktion gedachte Anreicherung von Uran wurde in Natanz massiv gestört, weil Zentrifugen durch Fehlsteuerung kaputt gingen.

