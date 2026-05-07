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Cette brique Lego en or massif est à vendre

Cette brique Lego en or massif est rarissime
Voici l'objet, une petite brique Lego en or.Image: montage watson/Kunst- und Auktionshaus Quedlinburg

Le «jouet le plus cher du monde» est à vendre

Est-ce le jouet le plus cher du monde? Une brique Lego en or sera mise aux enchères en Allemagne. La mise à prix atteint un niveau exceptionnel.
07.05.2026, 16:4907.05.2026, 16:49
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t-online

Depuis Braunschweig, en Basse-Saxe, il faut parcourir peu de distance pour découvrir une rareté absolue: une brique Lego en or sera vendue aux enchères le 9 mai à la Kunst- und Auktionshaus Quedlinburg. Depuis la «ville du Lion», le trajet prend environ une heure.

Et le déplacement pourrait valoir la peine pour les intéressés: cette brique à huit tenons de format 2×4 est composée d’or jaune 585 millièmes, pèse 25,4 grammes et date de 1986. Un tel achat a toutefois un prix. La maison de ventes a fixé l’estimation à 5000 euros.

Ces Lego valent une petite fortune

Une brique Lego en or: dix exemplaires dans le monde

Sur Instagram, la maison d'enchères a présenté cette pièce comme le «jouet le plus cher du monde». Elle affirme également qu’il n’existe que dix exemplaires dans le monde. La maison de ventes décrit cette enchère comme un événement phare pour les fans de Lego et les collectionneurs.

La brique possède les dimensions originales d’un bloc Lego classique. Sa face supérieure comporte huit tenons cylindriques et sa face inférieure trois tubes, conformément à la conception typique des briques Lego. Un poinçon indiquant le titre de l’or figure sur le côté. La pièce est vendue dans un écrin bleu en plastique avec intérieur en velours et logo Lego embossé à l’intérieur du couvercle.

Une récompense offerte à un employé fidèle

Le lot comprend également une lettre d’accompagnement originale de la filiale allemande de Lego. Le document est daté d’octobre 1986 et signé par son directeur général. Selon cette lettre, la brique en or a été offerte à l’occasion d’un jubilé marquant vingt ans de service au sein de l’entreprise.

D’après les informations fournies par salle des ventes, ces briques en or étaient autrefois remises par l’entreprise à des employés de longue date, mais apparemment moins d’une douzaine de fois. (tzo/hun)

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