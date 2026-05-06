L'absence de l'acteur auprès de Kylie Jenner lors du Met Gala a alimenté les conversations des internautes. watson/getty

Pourquoi Timothée Chalamet a délaissé sa chérie au Met Gala

Attendu de pied ferme sur le tapis du Met Gala pour un grand moment de mode, l'acteur a laissé sa compagne Kylie Jenner s'y pointer toute seule comme une grande. Il faut dire que Timothée Chalamet avait une bonne raison de sauter l'évènement mondain de l'année.

Plus de «Divertissement»

Vous connaissez certainement ce truc typique de la vie de couple. Il est vendredi soir, votre moitié a désespérément envie de se mettre sur son 31 et d'aller socialiser autour d'un verre, pendant que la seule chose dont vous languissez, c'est d'un canapé, de la paix et d'une bonne saleté à grignoter, affalé devant la télévision.

Même les couples les plus célèbres ne coupent pas à cette réalité, et Timothée Chalamet en est la dernière preuve en date. Pendant que sa chérie Kylie Jenner allait tremper dans le bassin gratiné des célébrités rassemblées au Met Gala, ce lundi, l'acteur franco-américain lui a préféré une activité bien moins pompeuse: un match de l’équipe new-yorkaise des Knicks, son équipe de basket préférée.

Si, comme le rappelle Vanity Fair, le choix cornélien entre assister à l'évènement mode de l'année et un match endiablé au Madison Square Garden ne concerne qu'une infime minorité d'êtres humains sur la planète, Timothée Chalamet y a déjà été confronté deux fois. Et, l'an dernier déjà, son choix s'était porté sur son équipe de cœur.

Kylie Jenner, sa compagne, était pour sa part bel et bien sur le tapis vert moelleux du Met Gala. Keystone

Bien en a pris ce fervent supporter, puisque les Knicks ont remporté leur troisième victoire consécutive par plus de 25 points d’écart face à Philadelphia. Cela valait bien quelques potentiels reproches acerbes de sa moitié, style: «Tu as loupé une superbe soirée, chéri.» Vous connaissez la chanson.



Dans tous les cas, le vide laissé par l'acteur et fashion victim confirmé au bras de Kylie Jenner n'a pas manqué d'interroger les internautes. A noter que Timothée Chalamet n’a pas posé les pieds au Met Gala depuis 2021, bien avant les débuts de sa relation avec la cadette des Kardashian.

Et cela risque d'être le cas tant que les Knicks continuent chaque année de remporter les playoffs. (mbr)

Encore une dose de Met Gala? Il humilie les stars du Met Gala

Montecito, l'enclave clinquante d'Harry et Meghan 1 / 14 Montecito, l'enclave clinquante d'Harry et Meghan Bienvenue à Montecito, le paradis doré où se sont retranchés Harry et Meghan depuis qu'ils ont quitté la famille royale, en 2020. source: istockphoto / veronica slavin