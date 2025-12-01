Les plus belles photos d'animaux de la semaine sont là! Image: Instagram/reddit/watson

Ces animaux trop craquants vont égayer votre lundi

C'est l'heure des Cute News <3! Retrouvez des photos et des vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Cute News, everyone!

Le Black Friday est peut-être derrière nous, mais avec watson, vous bénéficiez à vie de cette offre exceptionnelle: de superbes photos d'animaux entièrement gratuites.

Entrez, les amis, entreeeeeez, et amusez-vous bien!

Qui veut regarder des photos d'animaux à gogo? Levez la main!

Les moutons à nez noir du Valais sont d'une douceur incomparable.

En voici, par un temps encore estival.

Heinn??

Tendance mode de la semaine: un chapeau élégant et ultra-texturé!

La perfection incarnée.

Un petit étirement entre-temps.

...et n'oubliez pas une petite douche rapide:

L'entraînement est la clé du succès pour ceux qui aspirent à devenir d'élégants flamants roses.

Les poussins flamants roses n'acquièrent leur plumage rose que plus tard, grâce à leur alimentation composée principalement d'algues et de petits crustacés.

Un magnifique renard roux, aperçu près de l'Ontario, au Canada.

Les têtes intelligentes se protègent.

Oh, une nouvelle espèce de poisson!

Le Careproctus colliculi , également connu sous le nom de «poisson-limace bosselé», a été découvert en septembre dernier au large des côtes californiennes, à 3 268 mètres de profondeur, par un robot sous-marin télécommandé. Ce mignon petit poisson appartient à la famille des poissons-limaces et mesure environ neuf centimètres de long.



Voici un rapport plus détaillé (Oceanographics Magazine, en anglais)

Ça? Oh, juste un pélican qui bâille.

Trop chou!

En route pour Valence!

Voici Peyo, l’étalon. Il apporte du réconfort aux patients d’un hôpital de Calais, en France.

Peyo était autrefois un cheval de dressage. Mais un jour, son propriétaire a remarqué qu'il avait un don particulier. «Il est généralement très vif et n'apprécie pas beaucoup le contact physique. Mais il s'arrêtait toujours pour parler aux personnes qui souffraient de problèmes physiques ou mentaux», a confié Hassen Bouchakour au Guardian. Désormais, Peyo est autorisé à rendre visite aux patients hospitalisés dès que possible. <3

Peyo et ses amis, accompagnés de leur propriétaire Hassen Bouchakour, en visite à l'hôpital.

Vous trouverez plus d'informations, ainsi que sur ce sur quoi travaille actuellement le «docteur» à quatre sabots, sur le compte Insta docteur_peyo.

Bonjour, que lisez-vous?

Nous vous souhaitons d'avoir des amis comme ceux-là dans la vie. <3

Ou quelque chose comme ça. :-)

Laissez-la entrer!

Les canards mandarins sont incroyablement beaux, n'est-ce pas?

Plus que 5 jours et vous pourrez ronronner comme ça...

Sur ce, bonne semaine à tous!

Peut-être même avec un peu de neige. :-)