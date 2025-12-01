ciel couvert
Ces animaux trop craquants vont égayer votre lundi
Les plus belles photos d'animaux de la semaine sont là!Image: Instagram/reddit/watson

C'est l'heure des Cute News <3! Retrouvez des photos et des vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.
01.12.2025, 05:3301.12.2025, 05:33
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Cute News, everyone!

Le Black Friday est peut-être derrière nous, mais avec watson, vous bénéficiez à vie de cette offre exceptionnelle: de superbes photos d'animaux entièrement gratuites.

Entrez, les amis, entreeeeeez, et amusez-vous bien!

Qui veut regarder des photos d'animaux à gogo? Levez la main!

Lustige Tierbilder: Katze
Image: instagram

Les moutons à nez noir du Valais sont d'une douceur incomparable.

Cute News: Lustige Schwarznasenschafe
Image: instagram

En voici, par un temps encore estival.

Heinn??

Lustige Tierbilder: Pferd
Image: reddit

Tendance mode de la semaine: un chapeau élégant et ultra-texturé!

Cute News: Lustige Tierbilder mit Marienkäfer
Image: instagram

La perfection incarnée.

Die besten Tierbilder der Woche: Hund mit Schneeflocke
Image: instagram
Les hérissons vaudois ont besoin de vous

Un petit étirement entre-temps.

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Katze dehnt
Image: reddit

...et n'oubliez pas une petite douche rapide:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

L'entraînement est la clé du succès pour ceux qui aspirent à devenir d'élégants flamants roses.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Les poussins flamants roses n'acquièrent leur plumage rose que plus tard, grâce à leur alimentation composée principalement d'algues et de petits crustacés.

Un magnifique renard roux, aperçu près de l'Ontario, au Canada.

Die schönsten Tierbilder: Fuchs
Image: reddit

Les têtes intelligentes se protègent.

Die besten Tierbilder der Woche: Hund mit Blatt
Image: instagram

Oh, une nouvelle espèce de poisson!

Lustige Tierbilder: Fischi
Image: instagram

Le Careproctus colliculi , également connu sous le nom de «poisson-limace bosselé», a été découvert en septembre dernier au large des côtes californiennes, à 3 268 mètres de profondeur, par un robot sous-marin télécommandé. Ce mignon petit poisson appartient à la famille des poissons-limaces et mesure environ neuf centimètres de long.

Voici un rapport plus détaillé (Oceanographics Magazine, en anglais)

Voici le pourcentage d'ADN de loup que l'on trouve dans un chihuahua

Ça? Oh, juste un pélican qui bâille.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Trop chou!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

En route pour Valence!

Voici Peyo, l’étalon. Il apporte du réconfort aux patients d’un hôpital de Calais, en France.

Die besten Tierbilder der Woche: Pferd als Krankenpfleger
Image: reddit

Peyo était autrefois un cheval de dressage. Mais un jour, son propriétaire a remarqué qu'il avait un don particulier. «Il est généralement très vif et n'apprécie pas beaucoup le contact physique. Mais il s'arrêtait toujours pour parler aux personnes qui souffraient de problèmes physiques ou mentaux», a confié Hassen Bouchakour au Guardian. Désormais, Peyo est autorisé à rendre visite aux patients hospitalisés dès que possible. <3

Peyo et ses amis, accompagnés de leur propriétaire Hassen Bouchakour, en visite à l'hôpital.

Pferd Peyo auf Krankenbesuch
Image: instagram

Vous trouverez plus d'informations, ainsi que sur ce sur quoi travaille actuellement le «docteur» à quatre sabots, sur le compte Insta docteur_peyo.

Bonjour, que lisez-vous?

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Süsse Ratte
Image: reddit

Nous vous souhaitons d'avoir des amis comme ceux-là dans la vie. <3

Die besten Tierbilder der Woche: Geiss und Esel
Image: reddit

Ou quelque chose comme ça. :-)

Die besten Tierbilder der Woche
Image: reddit

Laissez-la entrer!

Die besten Tierbilder der Woche: Fuchs
Image: reddit

Les canards mandarins sont incroyablement beaux, n'est-ce pas?

Die besten Tierbilder der Woche: Mandarinente
Image: reddit

Plus que 5 jours et vous pourrez ronronner comme ça...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Sur ce, bonne semaine à tous!

Die besten Tierbilder der Woche: Hund im Rucksack
Image: reddit

Peut-être même avec un peu de neige. :-)

C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
