Ces assiettes décoratives sont plus trash que vous pensez

Kamila Majcher est une artiste allemande qui confectionne des assiettes décoratives aux messages trash ou salaces. Sur son compte Instagram, Very Ugly Plates, elle partage ses créations.

Sur son compte Instagram Very Ugly Plates, Kamila Majcher poste ses œuvres, des assiettes décoratives délicatement peintes. Mais quand on y regarde de plus près et qu'on lit la phrase associée, on réalise qu'elles n'ont rien de mignon. C'est le décalage entre la délicatesse du dessin et la violence du message qui fait que ces assiettes sont spéciales.

L'artiste installée à Berlin expliquait dans un article pour Bored Panda que presque chaque pièce est inspirée de tranches de vie: de ses amis, de rumeurs sur des gens et d'autres d'elle-même. Voici ses plus belles créations.

Bonjour monsieur, je voulais juste vous dire que je suis végane.

Chéri, tu ne peux pas manger que des culs, mange aussi des fruits.

J'imagine que le truc blanc que j'ai mis dans mon café n'était pas du sucre.

Envoie des nuuuuuudes!

Je pourrais être en train d'insulter des gens en ligne en ce moment.

Ne t'inquiète pas, je ne te mangerai pas quand tu mourras, je ne mange pas de poubelle.

Celles-ci seront pour les tombes de mes ennemis.

Psst, tu veux de la weed?

Bukkake a ruiné mon tapis.

Bukkake a ruiné mon tapis.

On ne traduira pas celle-ci, mais il y a un jeu de mots!

Faisons caca sur tout ensemble.

Tu es sûr que c'est ce qu'il voulait dire par tarte à la crème?

Prochaine fois, je serai plus spécifique sur mes critères sur Tinder.

Je ne peux pas le garder, mon chien est allergique.

Je ne peux pas faire ça sobre.

Essaie le bondage, ils disaient, ce sera marrant, ils disaient.

Je te le promets chérie, je chercherai un autre hobby que la masturbation compulsive.

Il se pourrait qu'on te tue pendant ton sommeil.

Putain de matins.

Après que tu sois parti: Je dois payer le loyer en entier.

