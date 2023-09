Le vol de l'enfer: un chien pète sur un couple pendant 13 heures

Il se fait tard, vous avez droit à la petite histoire WTF du jour: un couple de voyageurs a attaqué une compagnie d'aviation. Le motif? Un toutou qui pète beaucoup trop.

Ahhh nos amies les bêtes, on les aime, même si parfois, elles ont des intestins un peu pourris (coeur sur vous, nos petits amis poilus).

L'odorante histoire prend place au creux du lumineux mois de juin, lorsqu'un couple néo-zélandais, Gill et Warren Press, montent à bord d'un vol de Singapore Airlines reliant Paris à Singapour. Selon les informations du média Insider, les heureux tourtereaux avaient déboursé une coquette somme supplémentaire pour obtenir des sièges en classe «économique premium»; c'est qu'ils avaient au-devant d'eux un vol de 13 heures, et souhaitaient s'assurer tout le confort possible.

Arrivé à sa place assignée, le binôme découvre qu'il a pour voisin un passager accompagné d'un chien. Gill décèle très vite qu'il s'agit d'un animal de soutien émotionnel.

Nos amis les bêtes ont aussi besoin de soutien émotionnel pour voyager avec les Humains. source: Presse Gill et Warren, Insider media

La Néo-Zélandaise remarque autre chose: l'animal «reniflait» et «bavait». Pas très encline à partager son espace avec la petite créature, elle se penche vers son mari:

«Tu dois régler ça. Nous ne pouvons pas avoir un chien assis à côté de nous pendant aussi longtemps» Message aussi clair que le cristal de Gill à Warren sos d'un terrien en détresse

Warren confie ses craintes à un agent de bord, lequel informe le couple que les seuls sièges libres se trouvent à l'arrière de... la cabine économique. Les Press décident donc de camper dans leurs sièges «haut de gamme».

Mais voilà: une fois le service du dîner terminé, et alors que le couple repu tente de s'endormir, le bon toutou commence à lâcher des gaz malodorants. La méphitique pétarade durera une bonne partie des 13 heures de (mauvais) transit.

Face à l'atmosphère aussi électrique que chargée de méthane, le couple s'en retourne voir un responsable, qui cette fois offre aux malheureux deux sièges économiques réservés aux agents de bord. Le professionnel les encourage en outre à remplir un rapport d'incident (motif: agressés par des pets d'animal), afin que la compagnie puisse faire son mea-culpa. Ce que Gill s'empresse de faire.

Cette dernière ne manque pas de sonner les cloches auprès de Singapor Airlines sitôt le pied à terre. Comme lot de consolation, le couple commence par recevoir des excuses, ainsi que deux chèques-cadeaux de 73 dollars. Puis, deux bons de voyage d'une valeur d'environ 118 dollars chacun. Un montant que les Néo-Zélandais considèrent comme dérisoire au regard de ce que leur avait coûté les tickets premium, soit 1000 dollars. Après un bras de fer d'un petit mois, la compagnie fait acte de bonne volonté, et offre aux voyageurs intoxiqués un remboursement pour la différence de prix entre les deux classes de cabines. Au total, le couple finit par empocher 1410 dollars.

Une somme que les mécontents finissent par mettre à disposition d'une association qui fournit des chiens-guides aux personnes aveugles ou malvoyantes. So generous! Le tandem déterminé tire de cette mésaventure embaumée quelques précieuses leçons:

«Le principe n'était pas une question d'argent, il s'agissait vraiment de responsabiliser les gens» insider

«Je m'attends à voir un bébé. Je m'attends à de jeunes enfants. Mais je ne m'attends pas à un chien» On ne peut pas dire «oui» à tout! insider

«Je pense que vous devez vous battre pour ce que vous pensez être juste. Je me lèverai désormais si je pense que quelque chose n'est pas correct, dans n'importe quel domaine de la vie» Gill, plus forte que jamais. insider

Et vous, comment auriez-vous réagi? Vous auriez laissé passer. La bave, les pets, c'est un détail par rapport à la bonne compagnie d'un toutou. Comme un ou une vraie Karen, vous auriez porté plainte. Auprès de la compagnie, ET du chien. Vous en auriez parlé à tous vos voisins. Vous auriez obtenu que l'avion fasse demi-tour. Vous n'auriez rien senti. Vous auriez ronflé à grand bruit, et des plaintes pour agression sonore auraient plu à votre encontre. Cela vous aurait dérangé. Mais bon, vous auriez trouvé une solution, comme mettre une chaussette encore plus odorante sur votre nez.

