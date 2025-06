«La Veuve Noire» a pris la tête du classement des films sur Netflix: voici l'histoire vraie.

Voici l'histoire vraie derrière ce thriller no 1 sur Netflix

Le thriller Netflix The Black Widow («Veuve Noire») est no 1 sur Netflix. Il est basé sur un crime réel qui a eu lieu en Espagne en 2017, et se concentre sur une infirmière et son amant.

Hendrik Busch / watson.de

Le week-end dernier, un nouveau thriller a pris la tête des classements Netflix en Suisse. Il s'agit de La Veuve Noire, qui a fait son entrée sur la plateforme le 30 mai, délogeant ainsi rapidement le film Marvel Venom 3.

Cette production espagnole s'inspire d'une affaire criminelle réelle qui a tenu toute l'Espagne en haleine en 2017. Au cœur de cette affaire se trouve l'infirmière María Jesús Moreno Cantó.

Nous allons résumer les tenants et les aboutissements de cette histoire vraie, et déterminer si le film vaut le détour.

De quoi ça parle?

La Veuve Noire dépeint l'histoire d'un meurtre brutal survenu dans la ville apparemment paisible de Valence, dans le quartier de Patraix. Lorsqu'un mari est poignardé dans son garage, une enquête débute, révélant des abîmes sombres et un plan machiavélique.

Warning, spoilers: la suite de l'article s'adresse aux personnes ayant déjà vu le film.

Les médias espagnols ont rapidement affublé María Jesús Moreno Cantó du surnom de «Veuve Noire de Patraix» — une allusion à l'araignée qui tue son partenaire après l'accouplement.

Voici comment cette affaire complexe s'est réellement déroulée.

Le meurtre

Le matin du 16 août 2017, l'ingénieur de 36 ans Antonio Navarro Cerdán est poignardé à mort dans le parking souterrain de son immeuble, situé dans le quartier de Patraix à Valence, comme le rapporte le Time. Ce qui semblait être un vol avec homicide se révèle rapidement être un meurtre prémédité.

«Veuve Noire»: La bande-annonce Vidéo: youtube

L'enquête se concentre rapidement sur l'épouse de Cerdán, Maje, surnom de María Jesús Moreno Cantó. Alors âgée de 27 ans, cette infirmière joue d'abord le rôle de la veuve éplorée en public.

Les premiers soupçons

Pourtant, les enquêteurs commencent à s'interroger: la jeune femme ne montre que peu d'émotion, elle semble maîtrisée et calme. Bientôt, un secret éclate: Maje menait une double vie. Elle entretenait plusieurs liaisons, dont une avec Salvador Rodrigo Lapiedra, un concierge de l'hôpital où elle était infirmière.

Selon les rapports, Salvador Rodrigo Lapiedra était sous l'emprise totale de Maje. Elle lui promettait un avenir commun et prétendait que son mari était violent. Elle affirmait également ne pas vouloir divorcer afin de ne pas perdre sa pension de veuve.

Maje a orchestré le meurtre: elle a fourni à son amant les horaires détaillés de la journée de son mari, lui a remis les clés du garage et s'est même créé un alibi. Finalement, comme prévu, l'amant Lapiedra a guetté Cerdán, son mari, et l'a poignardé avec un couteau de cuisine.

L'arrestation

Plusieurs mois plus tard, en janvier 2018, le couple est arrêté. Salvador avoue et conduit la police à l'arme du crime, qu'il avait cachée dans un fossé d'évacuation des eaux usées. Dans un premier temps, il assume seul toute la responsabilité.

Cependant, lorsqu'il apprend que Maje a entamé une nouvelle relation avec un codétenu pendant sa détention provisoire, il change sa version des faits. Il avoueradevant le tribunal:

«Dans ma précédente déclaration, j'ai dit que c'était entièrement mon idée. Mais c'était la nôtre à tous les deux»

Qu'est-il advenu de María Jesús Moreno Cantó?

En octobre 2020, un tribunal espagnol a condamné Maje à 22 ans de prison, avec la circonstance aggravante de la parenté avec la victime. Son complice, Salvador Rodrigo Lapiedra, a écopé de 17 ans de réclusion pour avoir coopéré avec la justice. Tous deux ont également été contraints de verser 250 000 euros de dommages et intérêts à la famille de la victime.

Pendant sa détention, Maje a de nouveau entamé une relation, cette fois avec un homme incarcéré pour meurtre. En 2023, elle a donné naissance à un enfant sous surveillance à Alicante. Depuis, elle réside dans une unité mère-enfant à Fontcalent.

Est-ce que La Veuve Noire est un bon film ?

Jusqu'à présent, La Veuve Noire a reçu des évaluations plutôt moyennes. Sur «IMDB», le thriller obtient un peu plus de six points. Sa prévisibilité et son manque de suspense sont les principaux points de critique. Cependant, pour les amateurs de true crime, le film devrait tout de même remplir son office.