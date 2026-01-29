en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Cinéma

Paul Dano réagit enfin aux insultes de Quentin Tarantino

L&#039;acteur Paul Dano réagit finalement aux insultes de Quentin Tarantino. Le réalisateur l&#039;avait incendié au micro d&#039;un podcast, le qualifiant notamment d&#039;«inexistant».
Paul Dano n'aura pas eu besoin de se défendre son honneur face aux critiques acerbes de Quentin Tarantino.Image: watrson

Insulté par Quentin Tarantino, cet acteur mythique réagit enfin

L'acteur Paul Dano a finalement réagi aux insultes de Quentin Tarantino. Le réalisateur l'avait incendié au micro d'un podcast, le qualifiant notamment d'«inexistant».
29.01.2026, 17:0129.01.2026, 17:01
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Paul Dano sort enfin de son silence après que Quentin Tarantino ait critiqué sa performance dans There Will Be Blood (2007), l'un des meilleurs films du XXIe siècle pour le réalisateur de Pulp Fiction, mais, selon lui, entaché par la performance de l'acteur. Dans le podcast de Bret Easton Ellis en décembre dernier, Quentin Tanrantino avait qualifié Paul Dano de «pire acteur de l'industrie» et de «c*uille la plus molle du monde», tant il est «inexistant».

Quentin Tarantino indigne: «Il ne dirait pas ça à Tom Cruise»

Battu par les vents, Paul Dano, comme le roseau, a plié sans jamais rompre. Dans un flegme total, il s’est abstenu de toute remarque à ce sujet, laissant ses confrères et consœurs défendre son talent afin qu’il n’ait pas à se mouiller. Une stratégie payante, puisqu’elle lui a valu le soutien de George Clooney, Matt Reeves (le réalisateur de The Batman), Ben Stiller, Alec Baldwin, Simu Liu, Josh Gad, ou encore Toni Collette qui incarnait sa mère dans Little Miss Sunshine.

C'est d'ailleurs à l'occasion du 20e anniversaire de ce film culte au Festival de Sundance que Paul Dano s'est exprimé à ce sujet. Interrogé sur la polémique par Variety, celui-ci a répondu avoir été très touché par la vague de soutien massif qu'il a reçu sur les réseaux sociaux.

«C’était vraiment très gentil! Et j’étais surtout incroyablement reconnaissant que le monde ait pris ma défense. Comme ça, je n’avais pas à le faire moi-même»
Paul Dano
Voici les «10 meilleurs films du XXIe siècle» selon Tarantino

A la suite de cette réponse, les réalisateurs de Little Miss Sunshine, Jonathan Dayton et Valerie Faris, se sont aussi exprimés, qualifiant les propos de Quentin Tarantino de «honteux», avant d’ajouter:

«Je peux seulement imaginer que la brutalité à vif de sa performance a mis Tarantino mal à l’aise. Il ne rentrait pas dans une case... Ce qui était intéressant, c’est de voir les gens venir défendre Paul. Immédiatement… il est aimé par tellement de monde. Il est tellement intelligent.»
Jonathan Dayton et Valerie Faris

L'actrice Tony Collette, moins mesuré, s'était emporté avant que Paul Dano ne puisse répondre, estimant que Quentin Tarantino devait surement être «défoncé»:

«Qu’il aille se faire foutre! Il devait être défoncé… C’était juste incompréhensible. Qui fait ça?»
Tony Collette

Quant à ceux qui douteraient de son talent, il est toujours possible de revoir There Will Be Blood, ou de se rendre au cinéma. L'acteur est actuellement à l'affiche du Mage du Kremlin d'Olivier Assayas, dans lequel il incarne Vadim Baranov, l'éminence grise fictive de Vladimir Poutine qui le mènera au pouvoir.

Jude Law incarne Poutine: «Je n’ai pas peur des conséquences»
Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
«La Femme de ménage» avec Sydney Sweeney est un vrai plaisir coupable
«La Femme de ménage» avec Sydney Sweeney est un vrai plaisir coupable
de Sainath Bovay
«L'Odyssée» se dévoile dans une première bande-annonce
1
«L'Odyssée» se dévoile dans une première bande-annonce
Le nouvel Avatar vous fera le plus grand bien
Le nouvel Avatar vous fera le plus grand bien
de Sainath Bovay
Ces 10 films improbables sont de vrais rituels de Noël dans le monde
Ces 10 films improbables sont de vrais rituels de Noël dans le monde
de Oliver Baroni
Ce film suisse pourrait bien être en route pour les Oscars
Ce film suisse pourrait bien être en route pour les Oscars
de Thomas Studer
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Il gèle aux chutes du Niagara
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le «roi du silence» signe un contrat à 900 millions de dollars
Le tiktokeur Khaby Lame vient de conclure un deal historique à 900 millions de dollars. Au programme: la cession d'une partie de sa société à un grand groupe, mais aussi la création d'un double virtuel piloté par l'IA.
Khabane Lame, plus connu sous le nom de Khaby Lame, est aujourd'hui le plus grand tiktokeur de la planète. Suivi par plus de 160 millions de personnes sur TikTok et 77 millions sur Instagram, le comédien a bâti son empire sur un humour satirique et pince-sans-rire.
L’article