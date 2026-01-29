Paul Dano n'aura pas eu besoin de se défendre son honneur face aux critiques acerbes de Quentin Tarantino. Image: watrson

Insulté par Quentin Tarantino, cet acteur mythique réagit enfin

L'acteur Paul Dano a finalement réagi aux insultes de Quentin Tarantino. Le réalisateur l'avait incendié au micro d'un podcast, le qualifiant notamment d'«inexistant».

Paul Dano sort enfin de son silence après que Quentin Tarantino ait critiqué sa performance dans There Will Be Blood (2007), l'un des meilleurs films du XXIe siècle pour le réalisateur de Pulp Fiction, mais, selon lui, entaché par la performance de l'acteur. Dans le podcast de Bret Easton Ellis en décembre dernier, Quentin Tanrantino avait qualifié Paul Dano de «pire acteur de l'industrie» et de «c*uille la plus molle du monde», tant il est «inexistant».

Battu par les vents, Paul Dano, comme le roseau, a plié sans jamais rompre. Dans un flegme total, il s’est abstenu de toute remarque à ce sujet, laissant ses confrères et consœurs défendre son talent afin qu’il n’ait pas à se mouiller. Une stratégie payante, puisqu’elle lui a valu le soutien de George Clooney, Matt Reeves (le réalisateur de The Batman), Ben Stiller, Alec Baldwin, Simu Liu, Josh Gad, ou encore Toni Collette qui incarnait sa mère dans Little Miss Sunshine.

C'est d'ailleurs à l'occasion du 20e anniversaire de ce film culte au Festival de Sundance que Paul Dano s'est exprimé à ce sujet. Interrogé sur la polémique par Variety, celui-ci a répondu avoir été très touché par la vague de soutien massif qu'il a reçu sur les réseaux sociaux.



«C’était vraiment très gentil! Et j’étais surtout incroyablement reconnaissant que le monde ait pris ma défense. Comme ça, je n’avais pas à le faire moi-même» Paul Dano

A la suite de cette réponse, les réalisateurs de Little Miss Sunshine, Jonathan Dayton et Valerie Faris, se sont aussi exprimés, qualifiant les propos de Quentin Tarantino de «honteux», avant d’ajouter:

«Je peux seulement imaginer que la brutalité à vif de sa performance a mis Tarantino mal à l’aise. Il ne rentrait pas dans une case... Ce qui était intéressant, c’est de voir les gens venir défendre Paul. Immédiatement… il est aimé par tellement de monde. Il est tellement intelligent.» Jonathan Dayton et Valerie Faris

L'actrice Tony Collette, moins mesuré, s'était emporté avant que Paul Dano ne puisse répondre, estimant que Quentin Tarantino devait surement être «défoncé»:

«Qu’il aille se faire foutre! Il devait être défoncé… C’était juste incompréhensible. Qui fait ça?» Tony Collette

Quant à ceux qui douteraient de son talent, il est toujours possible de revoir There Will Be Blood, ou de se rendre au cinéma. L'acteur est actuellement à l'affiche du Mage du Kremlin d'Olivier Assayas, dans lequel il incarne Vadim Baranov, l'éminence grise fictive de Vladimir Poutine qui le mènera au pouvoir.