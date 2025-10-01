en partie ensoleillé11°
Divertissement
Cinéma

Kaamelott 2: la bande-annonce du film est enfin là

Kaamelott: Deuxième Volet
Image: SND

La bande-annonce de «Kaamelott 2» est enfin dévoilée

Le 22 octobre prochain, Kaamelott fera son retour sur grand écran. Ce deuxième volet, coupé en deux parties, dévoile son intrigue dans une bande-annonce épique.
01.10.2025, 10:3701.10.2025, 11:03
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Après un court teaser en août dernier annonçant le retour d’Arthur Pendragon, une bande-annonce plus complète nous en révèle un peu plus avec au menu des dialogues incisifs, une équipe de bras cassés, de la sorcellerie et autres créatures mystiques. La légende arthurienne prend forme avec la réunion des chevaliers de la Nouvelle Table ronde et l'annonce d'une quête bien périlleuse.

Kaamelott 2 se révèle enfin, mais il y a un mystère

Ce deuxième film est la suite de Kaamelott: premier volet sorti en 2021, dans lequel Arthur rentrait d'exil pour récupérer son trône désormais aux mains de Lancelot du Lac. Cette nouvelle bande-annonce s'accompagne d'un synopsis qui promet un véritable film d'aventures.

Vidéo: extern / rest
«Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent»
Synopsis officiel

Comme pour le premier film, Alexandre Astier est toujours à la tête de ce projet dans lequel il porte les casquettes de réalisateur, acteur, scénariste et également compositeur, étant musicien de formation.

On retrouve également dans cette bande-annonce de nombreux nombreux visages familiers, tels que ceux de Audrey Fleurot (La Dame du Lac), Alain Chabat (le duc d'Aquitaine), Christian Clavier (le Jurisconsulte), Lionnel Astier (Léodagan) ou encore Guillaume Gallienne (Alzagar).

Affiche de Kaamelott: Deuxième volet,.
Image: SND

Cette suite sera séparée en deux morceaux. Si la première partie sort le 22 octobre, la deuxième moitié sortira en salles l'année prochaine, le 11 novembre 2026.

