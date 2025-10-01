La bande-annonce de «Kaamelott 2» est enfin dévoilée
Après un court teaser en août dernier annonçant le retour d’Arthur Pendragon, une bande-annonce plus complète nous en révèle un peu plus avec au menu des dialogues incisifs, une équipe de bras cassés, de la sorcellerie et autres créatures mystiques. La légende arthurienne prend forme avec la réunion des chevaliers de la Nouvelle Table ronde et l'annonce d'une quête bien périlleuse.
Ce deuxième film est la suite de Kaamelott: premier volet sorti en 2021, dans lequel Arthur rentrait d'exil pour récupérer son trône désormais aux mains de Lancelot du Lac. Cette nouvelle bande-annonce s'accompagne d'un synopsis qui promet un véritable film d'aventures.
Comme pour le premier film, Alexandre Astier est toujours à la tête de ce projet dans lequel il porte les casquettes de réalisateur, acteur, scénariste et également compositeur, étant musicien de formation.
On retrouve également dans cette bande-annonce de nombreux nombreux visages familiers, tels que ceux de Audrey Fleurot (La Dame du Lac), Alain Chabat (le duc d'Aquitaine), Christian Clavier (le Jurisconsulte), Lionnel Astier (Léodagan) ou encore Guillaume Gallienne (Alzagar).
Cette suite sera séparée en deux morceaux. Si la première partie sort le 22 octobre, la deuxième moitié sortira en salles l'année prochaine, le 11 novembre 2026.