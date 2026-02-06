Les tenues stupéfiantes de Margot Robbie pour «Hurlevent»

Depuis fin janvier, dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, Margot Robbie nous régale en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.

Trois ans après nous avoir soufflé avec des tenues toutes plus roses (et grandioses) les unes que les autres pour la tournée de promotion du film Barbie, l'actrice australienne de 35 ans frappe à nouveau un grand coup avec Hurlevent.

Alors que la promo du drame d'époque bat son plein, Margot Robbie et son styliste de longue date, Andrew Mukamal, sont allés puiser leurs références vestimentaires directement dans les pages du roman gothique d'Emily Brontë, paru en 1847.

Résultat? Des robes et des accessoires d'une beauté surréaliste d'inspiration victorienne, qui prouvent, une fois de plus, que Margot Robbie est la reine incontestée du style «method dressing», la tendance prisée des stars à incarner leur personnage... jusque sur le tapis rouge et dans la vraie vie.

26 janvier 2026

Margot porte une robe Roberto Cavalli.

image: instagram/andrewmukamal

26 janvier 2026

Robe et chaussures McQueen.

GC Images

27 janvier 2026

image: instagram/andrewmukamal

Mini-robe blanche à plumes Victoria Beckham printemps 2026.

27 janvier 2026

Haut, pantalon et chaussures également griffés Victoria Beckham.

image: instagram/andrewmukamal

28 janvier 2026

Tenue Dilara Findikoglu et chaussures Manolo Blahnik.

Getty Images North America

28 janvier 2026

Robe et bottes Markgong.

image: instagram/andrewmukamal

28 janvier 2026

Robe Schiaparelli Haute Couture.

Image: FilmMagic

2 février 2026

Robe Chanel.

Getty Images Europe

2 février 2026

Robe et chaussures Thom Browne.

Getty Images Europe

4 février 2026

Ensemble Dilara Findikoglu (haut, pantalon et sac), manteau Burberry et chaussures Paris Texas.

GC Images

4 février 2026

Tenue John Galliano vintage.

Getty Images Europe

5 février

Tenue et chaussures Maison Margiela.

image: instagram/andrewmukamal

5 février

Robe Dilara Findikoglu et chaussures Manolo Blahnik.

WireImage

Le film Hurlevent, dont Margot Robbie partage l'affiche avec le bellâtre Jacob Elordi, réalisé par Emerald Fennell, sort en salles le 11 février en Suisse.

