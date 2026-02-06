Les tenues stupéfiantes de Margot Robbie pour «Hurlevent»
Trois ans après nous avoir soufflé avec des tenues toutes plus roses (et grandioses) les unes que les autres pour la tournée de promotion du film Barbie, l'actrice australienne de 35 ans frappe à nouveau un grand coup avec Hurlevent.
Alors que la promo du drame d'époque bat son plein, Margot Robbie et son styliste de longue date, Andrew Mukamal, sont allés puiser leurs références vestimentaires directement dans les pages du roman gothique d'Emily Brontë, paru en 1847.
Résultat? Des robes et des accessoires d'une beauté surréaliste d'inspiration victorienne, qui prouvent, une fois de plus, que Margot Robbie est la reine incontestée du style «method dressing», la tendance prisée des stars à incarner leur personnage... jusque sur le tapis rouge et dans la vraie vie.
26 janvier 2026
Margot porte une robe Roberto Cavalli.
26 janvier 2026
Robe et chaussures McQueen.
27 janvier 2026
Mini-robe blanche à plumes Victoria Beckham printemps 2026.
27 janvier 2026
Haut, pantalon et chaussures également griffés Victoria Beckham.
28 janvier 2026
Tenue Dilara Findikoglu et chaussures Manolo Blahnik.
28 janvier 2026
Robe et bottes Markgong.
28 janvier 2026
Robe Schiaparelli Haute Couture.
2 février 2026
Robe Chanel.
2 février 2026
Robe et chaussures Thom Browne.
4 février 2026
Ensemble Dilara Findikoglu (haut, pantalon et sac), manteau Burberry et chaussures Paris Texas.
4 février 2026
Tenue John Galliano vintage.
5 février
Tenue et chaussures Maison Margiela.
5 février
Robe Dilara Findikoglu et chaussures Manolo Blahnik.
Le film Hurlevent, dont Margot Robbie partage l'affiche avec le bellâtre Jacob Elordi, réalisé par Emerald Fennell, sort en salles le 11 février en Suisse.