Les tenues stupéfiantes de Margot Robbie pour «Hurlevent»

Depuis fin janvier, dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, Margot Robbie nous régale en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
06.02.2026, 15:1706.02.2026, 17:18
Marine Brunner
Marine Brunner

Trois ans après nous avoir soufflé avec des tenues toutes plus roses (et grandioses) les unes que les autres pour la tournée de promotion du film Barbie, l'actrice australienne de 35 ans frappe à nouveau un grand coup avec Hurlevent.

Alors que la promo du drame d'époque bat son plein, Margot Robbie et son styliste de longue date, Andrew Mukamal, sont allés puiser leurs références vestimentaires directement dans les pages du roman gothique d'Emily Brontë, paru en 1847.

Tom Ackerley, le mec qui a épousé Margot Robbie

Résultat? Des robes et des accessoires d'une beauté surréaliste d'inspiration victorienne, qui prouvent, une fois de plus, que Margot Robbie est la reine incontestée du style «method dressing», la tendance prisée des stars à incarner leur personnage... jusque sur le tapis rouge et dans la vraie vie.

26 janvier 2026

Margot porte une robe Roberto Cavalli.

Image
image: instagram/andrewmukamal

26 janvier 2026

Robe et chaussures McQueen.

LOS ANGELES, CA - JANUARY 26: Margot Robbie is seen on January 26, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by PG/Bauer-Griffin/GC Images)
GC Images

27 janvier 2026

Image
image: instagram/andrewmukamal

Mini-robe blanche à plumes Victoria Beckham printemps 2026.

27 janvier 2026

Haut, pantalon et chaussures également griffés Victoria Beckham.

Image
image: instagram/andrewmukamal

28 janvier 2026

Tenue Dilara Findikoglu et chaussures Manolo Blahnik.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 28: Margot Robbie attends the &quot;Wuthering Heights&quot; Global Junket Photocall at Greystone Mansion on January 28, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by ...
Getty Images North America

28 janvier 2026

Robe et bottes Markgong.

Image
image: instagram/andrewmukamal

28 janvier 2026

Robe Schiaparelli Haute Couture.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - JANUARY 28: Margot Robbie attends Warner Bros. Pictures and MRC presents World Premiere Of &quot;Wuthering Heights&quot; at TCL Chinese Theatre on January 28, 2026 in Hollywood ...
Image: FilmMagic

2 février 2026

Robe Chanel.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 02: Margot Robbie attends the &quot;Hurlevent&quot; Photocall at Le Grand Rex on February 02, 2026 in Paris, France. (Photo by Aurore Marechal/Getty Images)
Getty Images Europe

2 février 2026

Robe et chaussures Thom Browne.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 02: Margot Robbie attends the Hurlevent / Wuthering Heights at Paris Sacré-Coeur on February 02, 2026 in Paris, France. (Photo by Pierre Mouton/Getty Images for Warner Bros Pi ...
Getty Images Europe

4 février 2026

Ensemble Dilara Findikoglu (haut, pantalon et sac), manteau Burberry et chaussures Paris Texas.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 04: Margot Robbie arrives at BBC Radio Studios promoting new movie &#039;Wuthering Heights&#039; on February 04, 2026 in London, England. (Photo by Neil Mockford/GC Images)
GC Images

4 février 2026

Tenue John Galliano vintage.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 04: Margot Robbie attends the &quot;Wuthering Heights&quot; Photocall at Spencer House on February 04, 2026 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)
Getty Images Europe

5 février

Tenue et chaussures Maison Margiela.

Image
image: instagram/andrewmukamal

5 février

Robe Dilara Findikoglu et chaussures Manolo Blahnik.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 05: Margot Robbie attends the &quot;Wuthering Heights&quot; UK Premiere at Odeon Luxe Leicester Square on February 05, 2026 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireI ...
WireImage

Le film Hurlevent, dont Margot Robbie partage l'affiche avec le bellâtre Jacob Elordi, réalisé par Emerald Fennell, sort en salles le 11 février en Suisse.

Marine Brunner




