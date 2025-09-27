Ces stars sont volontairement passées de la célébrité à un job dit «normal».

Ces 9 stars ont claqué la porte d'Hollywood pour un job ordinaire

Kim Kardashian pourrait bientôt devenir avocate. Voici d'autres célébrités qui ont aussi mis fin à leur carrière et exercent maintenant un métier ordinaire.

Beaucoup rêvent d’une vie sous le feu des projecteurs, d’un métier de rêve dans le cinéma ou la musique, avec à la clé beaucoup d’argent.

Mais certaines célébrités prennent le chemin inverse et optent pour une vie que l’on peut qualifier de «normale». Voici 9 exemples de stars qui, une fois les paillettes ôtées, ont su rebondir.

Kim Kardashian

Connue comme star de télé-réalité et cheffe d’entreprise, Kim Kardashian a récemment terminé ses études de droit.

Kim Kardashian pourrait bientôt exercer en tant qu'avocate. Image: keystone

Ces dernières années, elle s'est déjà engagée pour faire libérer des détenus aux Etats-Unis, et a effectué un stage dans un cabinet d’avocats dans le cadre de sa formation.

Pour pouvoir exercer en Californie, elle doit encore passer un dernier examen. Si elle le réussit, elle pourrait marcher sur les traces de son père, Robert Kardashian, avocat célèbre pour avoir défendu notamment O. J. Simpson.

Tom Selleck

Star de la série Magnum, Tom Selleck est devenu une icône dans les années 80 avec son rôle de détective privé, sa moustache et ses chemises hawaïennes. On a aussi pu le voir dans la série culte Friends.

Tom Selleck est désormais agriculteur. Image: imago images

Mais il confie dans une interview qu’il n’a jamais voulu devenir acteur. «Je n’avais aucun intérêt pour ce métier», confie-t-il. Son rêve initial était de devenir basketteur professionnel.

Tom Selleck a finalement fait ses débuts à la télévision à la fin des années 60, dans une publicité pour Pepsi, principalement pour gagner de l’argent.

Aujourd’hui âgé de 80 ans, Tom Selleck a tourné le dos au monde du cinéma. Il travaille désormais comme agriculteur sur un terrain de 25 hectares dans le sud de la Californie, et s'est spécialisé dans la culture d’avocats.

Cameron Diaz

Cameron Diaz a connu un immense succès au cinéma, avec des films comme The Holiday ou Night and Day. Mais ces dix dernières années, elle s’est retirée de la scène publique pour se consacrer à sa famille.

Cameron Diaz se consacre désormais à sa famille et à la viticulture. Image: keystone

Elle a eu deux enfants avec son mari et écrit plusieurs ouvrages, dont The Body Book, un guide de bien-être. Elle s’est aussi lancée dans la viticulture et commercialise son propre vin bio sous la marque Avaline.

En 2025, elle a fait son retour à l’écran dans Back in Action, aux côtés de Jamie Foxx. On ignore encore si elle poursuivra dans cette voie.

Dylan Sprouse

Dylan Sprouse est devenu célèbre dans la série La Vie de palace de Zack et Cody, alors que son frère jumeau Cole et lui étaient enfants. Son premier passage à la télévision remonte toutefois à une publicité pour du papier toilette.

Dylan Sprouse a incarné l'un des jumeaux de La Vie de palace de Zack et Cody. Image: keystone

Alors que son frère a poursuivi une carrière d’acteur, notamment dans la série Riverdale, Dylan a pris une autre direction.

Il a étudié le design de jeux vidéo, diplôme qu’il a obtenu, et est aujourd’hui propriétaire d’une brasserie à New York baptisée All-Wise Meadery.

Malgré cela, on a pu le voir dans quelques productions de série B ces dernières années.

MC Hammer

Tout le monde se souvient du tube U can't touch this, sorti dans les années 90. Mais en 1997, MC Hammer a fait faillite.

MC Hammer a perdu une fortune de plusieurs millions de dollars. Image: AP

Contrairement à bien d’autres rappeurs, il a toujours cultivé une image plutôt lisse. Après avoir tout perdu, il s’est tourné vers la religion chrétienne.

Aujourd’hui, il officie comme pasteur, prêche dans des prisons pour aider les détenus à préparer leur avenir et célèbre des mariages, notamment celui de Vince Neil, chanteur du groupe Mötley Crüe.

Aller, on se refait un U can't touch this Vidéo: YouTube/MCHammerVevo

Il est aussi manager de combattants de MMA et investisseur dans la tech.

Vanilla Ice

Lui aussi célèbre dans les années 90, le rappeur Vanilla Ice est devenu célèbre grâce au titre Ice Ice Baby. Il a lui aussi changé de voie, et travaille désormais comme agent immobilier.

Vanilla Ice est devenu célèbre avec sa chanson Ice Ice Baby. Image: AP Las Vegas News Bureau

Il a animé une émission de rénovation immobilière, The Vanilla Ice Project, et a fondé sa propre agence de conseil, Vanilla Ice Real Estate, pour aider les gens à investir dans la pierre.

Jennifer Stone

Célèbre pour son rôle aux côtés de Selena Gomez dans la série Les Sorciers de Waverly Place, Jennifer Stone a aussi joué dans plusieurs films.

Aujourd’hui âgée de 32 ans, elle est infirmière aux urgences en Californie. C’est son diagnostic de diabète qui l’a poussée à changer de vie.

Elle a commencé son nouveau métier au plus fort de la pandémie de Covid-19. Elle se dit heureuse de pouvoir faire quelque chose de «vraiment utile».

Kevin Jonas

Avec ses deux frères, Kevin Jonas a connu le succès dans les années 2000 grâce au groupe Jonas Brothers, adoré surtout par les adolescentes, et à leur série télé. Le groupe s’est séparé en 2013.

Les Jonas Brothers, avec Kevin Jonas à droite. Image: keystone

Parallèlement à sa carrière musicale, Kevin Jonas est devenu entrepreneur dans la construction. Il est aujourd’hui associé dans l’entreprise Jonas Werner Homes.

Mais il n’a pas totalement quitté la scène: en 2019, les Jonas Brothers se sont reformés.

Kurtis Blow

Véritable légende du rap, Kurtis Blow a marqué les années 80 avec son morceau The Breaks. Il a aussi été producteur pour Run D.M.C. et les Fat Boys.

Depuis 2009, il est pasteur ordonné et prêche dans sa propre église, la Hip-Hop Church à Harlem (New York).

Le morceau parfait pour le week-end Vidéo: YouTube/rekoj1376

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

