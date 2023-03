«J'ai pas encore le permis, mais je roule déjà mieux que les Français»

«J'peux plus blairer les Genevois avec leurs cheveux de riches»

On préfère quand elle est sage comme une image?

«J'en peux plus des gueux dans le train en 2e classe...»

Bien qu'ayant encore l'obligation de conduire avec un L, Marie-Adèle a déjà un avis sur les compétences des automobilistes «diplômés». Elle n'aime pas ceux qui roulent trop vite sur la voie de gauche. Ni ceux qui roulent trop lentement sur la voie de droite. En fait, elle n'aime pas les gens qui roulent . On peut privatiser une autoroute?

«Non mais les gens sur la route, ils conduisent tellement mal, c'est hallucinant. Je comprends pas comment ils ont pu avoir le permis. Non j'ai pas le permis, et alors?»

Marie-Adèle n'aime pas grand-chose. À part râler. Et si possible, râler sur des sujets sur lesquels elle n'a aucune légitimité. Comme le permis de conduire, qu'à 34 ans, elle n'a toujours pas...

