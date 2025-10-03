Trump trolle les démocrates avec des vidéos IA: Colbert contre-attaque

Donald Trump se moque de ses opposants politiques à l’aide de vidéos racistes générées par intelligence artificielle, ce qui fait beaucoup rire son vice-président. Désormais, c’est l’animateur du Late Show Stephen Colbert qui s’en mêle, et cette fois, c’est J.D. Vance qui en fait les frais.

Ces derniers jours, le président américain Donald Trump s’est plusieurs fois amusé à tourner en dérision des politiciens démocrates grâce à des vidéos racistes modifiées par IA. Interrogé par des journalistes à ce sujet, son vice-président J.D. Vance a déclaré qu’il trouvait cela «drôle», que Trump «ne faisait que plaisanter» et qu’ils «passaient un bon moment».

Ces vidéos trafiquées par IA ont été partagées par Donald Trump sur les réseaux sociaux. Vidéo: extern / rest

Vance a ajouté que les «mèmes sombrero» cesseraient immédiatement si les démocrates cédaient. Il faisait ainsi référence au shutdown qui paralyse actuellement l’administration américaine – insinuant que les démocrates en étaient responsables.

Stephen Colbert touche un point sensible

Dans son émission de jeudi, l’animateur Stephen Colbert est revenu sur la déclaration à tonalité de chantage de Vance.

«Ok, J.D., si c’est comme ça: nous aussi, au Late Show, on aime l’humour»

C’est pour cette raison, explique-t-il, que l’équipe a préparé une animation, basée sur une folle rumeur, afin «d’aider à mettre fin au shutdown». Puis Colbert lance le clip et invite simplement le public à «en profiter».

Vidéo: extern / rest

Colbert formule ensuite une proposition à l’adresse de Vance: si ce dernier démissionne de son poste de vice-président, lui cessera de diffuser cette vidéo à chaque occasion.

L'émission de Colbert a été annulée de manière inattendue en juillet. La saison actuelle se poursuivra jusqu'en mai 2026. Le comédien plusieurs fois récompensé a toujours été un détracteur de Donald Trump. Depuis l'annulation de son émission, il semble toutefois critiquer et ridiculiser le président américain et son administration actuelle de manière encore plus décomplexée qu'auparavant.

De quoi parle la vidéo?

La vidéo du Late Show fait référence à une histoire qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux l'année dernière. Tout remonte à un post X de l'utilisateur @rickrudescalves (le compte a ensuite été supprimé), qui avait écrit le 15 juillet 2024:

«Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais il pourrait être le premier candidat à la vice-présidence à avoir admis dans un best-seller du New York Times avoir baisé un gant en latex retourné coincé entre deux coussins de canapé.»

Le message sous-entendait que Vance avait décrit un tel acte dans son autobiographie Hillbilly Elegy.

Cette histoire a été démentie par l'agence Associated Press (AP) dans une vérification des faits intitulée «Non, JD Vance n'a pas eu de relations sexuelles avec un canapé». L'article a toutefois été retiré, ce qui a donné lieu à une avalanche de mèmes sur les réseaux sociaux. Dans une déclaration, l'AP a écrit que l'article n'avait pas suivi le processus éditorial habituel et qu'il contenait dans son titre une affirmation catégorique qui ne pouvait être définitivement prouvée.

Les données de Google Trends montrent qu'au cours de la dernière semaine de juillet 2024, les recherches sur «JD Vance canapé» ont largement dépassé celles sur «Trump tir».