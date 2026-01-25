ciel couvert
Elle a détourné un avion pour empêcher la sortie de Rabbi Jacob

La femme qui n&#039;aimait pas Rabbi Jacob est un roman et une pièce de théâtre
Jouée au Théâtre Montparnasse à Paris, «La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob» raconte l'histoire de Danielle Cravenne.

Elle a détourné un avion pour empêcher la sortie de «Rabbi Jacob»

En 1973, une femme avait détourné un avion pour faire déprogrammer ce qui allait devenir une comédie culte. L'histoire de cette militante, qui s'est soldée par un drame, est jouée au théâtre.
25.01.2026, 11:5625.01.2026, 11:56
Jean-François GUYOT, paris / afp

Derrière le film Rabbi Jacob, la comédie culte avec Louis de Funès, se cache une invraisemblable tragédie. En 1973, l’épouse de l’attaché de presse du film avait détourné un avion pour s’opposer à sa sortie avant d’être abattue, une histoire méconnue racontée pour la première fois au théâtre à Paris.

Jean-Philippe Daguerre, qui met en scène cette pièce inédite au Théâtre Montparnasse jusqu’au 19 avril, raconte:

«J’ai été touché par cette Don Quichotte des temps modernes»

«Je me suis attaché au personnage et au romanesque de cette femme qui va jusqu’à détourner un avion pour qu’un film ne sorte pas», ajoute-t-il.

Cette femme s’appelait Danielle Cravenne. Militante pacifiste, soutien absolu de la cause palestinienne en pleine guerre israélo-arabe du Kippour, elle s’était opposée avec force aux Aventures de Rabbi Jacob dès le tournage, estimant que le film réalisé par Gérard Oury, avec des dialogues de sa fille Danièle Thompson, était «pro-sioniste».

Son époux était Georges Cravenne, chargé de la communication du film et créateur, par la suite, des cérémonies César du cinéma et des Molières du théâtre.

Elle détourne un avion

La sortie en salles des Aventures de Rabbi Jacob, que Danielle Cravenne n’a pas vu, est prévue pour le 18 octobre 1973. Ce jour-là, la mère de famille de 35 ans embarque à Orly dans un Boeing d’Air France à destination de Nice, un pistolet d’alarme et une carabine cachés dans le sac de son chien.

«Menacé», ce théâtre valaisan déprogramme une star française

Une fois en vol, elle prend en otage l’équipage et les 110 passagers avec comme principale revendication «l’annulation de la sortie du film et la mise sous scellés des bobines». L’avion finit par se poser à l’aéroport de Marseille, où elle libère les passagers.

Danielle Cravenne ne sortira pas vivante de l’appareil. Elle est tuée par la police après quelque temps de négociations, abattue par un tireur d’élite déguisé en steward venu apporter des plateaux-repas.

Un roman sur son histoire

Jean-Philippe Daguerre, dont le roman La Femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob (Albin Michel) est sorti ce mois-ci, explique:

«Au-delà du fait divers terrible et exceptionnel, j’ai voulu rendre hommage à la bouleversante Danielle Cravenne qui veut réconcilier les Arabes et les Juifs»

Récompensé en avril dernier par cinq Molières pour Du charbon dans les veines (2024), toujours à l’affiche, le directeur de la compagnie Le Grenier de Babouchka revendique «une pièce humaniste, comme Rabbi Jacob est un film humaniste».

Que vaut «Hamnet», le grand favori des Oscars?

Son texte plaide pour la réouverture de l’enquête, malgré la prescription. Georges Cravenne, décédé en 2009, avait été débouté du procès qu’il avait intenté à l’Etat français.

La bande-annonce du film 👇🏼

Vidéo: youtube

Dans une tribune publiée dans Le Nouvel Obs en 2022, l’écrivaine Sylvie Matton, amie de Danielle Cravenne, avait dénoncé «un crime d’Etat», estimant que la famille «a droit à des excuses officielles».

Pour le dramaturge et metteur en scène, cette pièce est aussi l’occasion de saluer Louis de Funès, ami intime des Cravenne, incarné sur les planches par Julien Cigana.

Un film devenu culte

Rediffusées régulièrement à la télévision après avoir attiré en France près de 7,3 millions de spectateurs en salles, Les Aventures de Rabbi Jacob mettent en scène un industriel empli de préjugés racistes, antisémites et xénophobes.

Ce huis clos entre flics pourris à Miami va vous retourner le cerveau

Poursuivi par des barbouzes aux trousses d’un homme politique d’un pays arabe, il se déguise en rabbin pour leur échapper, à la veille du mariage de sa fille.

La scénariste et dialoguiste Danièle Thompson avait envisagé une suite, Rabbi Jacqueline, présentée comme «une comédie virevoltante sur les contradictions de notre société contemporaine». Avant d’abandonner le projet en 2023, considérant que l’humour n’était aujourd’hui plus le même qu’à l’époque.

partager sur Facebookpartager sur X

