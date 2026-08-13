Jessica Lange a électrisé les quatre premières saisons d'American Horror Story: la voilà de retour dans la 13e (et peut-être dernière). Image: imago

Cette actrice avait une condition pour revenir dans «American Horror Story»

Figure emblématique d'American Horror Story depuis ses débuts, Jessica Lange avait promis de s'arrêter à quatre saisons. Voilà pourtant l'actrice de 77 ans de retour, une cinquième fois, pour le treizième opus de la série d'horreur de Ryan Murphy. Le showrunner a expliqué comment il avait convaincu sa muse de remettre le couvert.

Plus de «Divertissement»

Elle s'était pourtant montrée catégorique, Jessica Lange, en 2015, après la diffusion du dernier épisode d'American Horror Story: Freak Show, la quatrième saison du show horrifique de Ryan Murphy et de Brad Falchuk, lancé en 2011. Pour elle, c'était fini.

«Ce fut une aventure formidable. J'ai adoré interpréter ces quatre personnages, et, dans toute cette folie, j'ai adoré les scénaristes, les acteurs, Ryan, toute cette ambiance déjantée. Pour faire court, oui, c'est terminé» Jessica Lange à la presse lors du PaleyFest, en 2015

Jessica Lange a marqué les quatre premières saisons d'American Horror Story par ses rôles aussi complexes que mémorables. Image: imago

Il a donc fallu au co-créateur d'AHS, Ryan Murphy, déployer des trésors de persuasion pour la convaincre de remettre ça, plus de dix ans plus tard. Enfin, presque. Jessica Lange ne s'est pas montrée si difficile à convaincre, puisqu'elle n'a donné qu'une condition pour renfiler son tablier.

Comme il l'a raconté à Vogue, alors qu'il est en train de réfléchir au treizième opus, Ryan Murphy était déjà convaincu d'inclure son actrice fétiche dans le casting. «On a donc dîné ensemble, et elle me racontait comment, partout où elle va, les jeunes l'assaillent de demandes d'autographes parce qu'ils adorent la série», explique-t-il. «C'était la première fois que je l'entendais en parler avec autant de nostalgie et d'émotion.»

«Alors je lui ai dit: C'est marrant. C'est pour ça que je voulais te rencontrer», poursuit le réalisateur. «Je lui ai présenté mon projet, et elle a dit...»

«Super! J'en suis.

A condition d'avoir

un numéro musical» Jessica Lange à Ryan Murphy, au moment d'envisager la saison 13 d'American Horror Story

Après tout, pourquoi pas: ce ne serait pas la première fois que l'actrice oscarisée s'illustre par le chant, puisqu'elle a signé quelques performances musicales mémorables, notamment en chantant «The Name Game» dans American Horror Story: Asylum et «Life on Mars» de David Bowie dans American Horror Story: Freak Show.

Dans la saison 2, Asylum, Jessica Lange a impressionné par sa prestation vocale de «The Name Game». Image: imago

Sans oublier les nombreuses distinctions remportées par la comédienne pour ses différents personnages dans la série. Comme Ryan Murphy le souligne à juste titre dans Vogue, Jessica a «raflé tous les prix possibles». Notamment deux Emmy Awards, un Golden Globe, ainsi qu'un Screen Actors Guild Award de la meilleure performance d'une actrice dans une série dramatique.

Plusieurs personnages reviennent

Une chose est sûre: cette treizième saison, que Ryan Murphy qualifie de «best-of», devrait régaler les fans de la première heure. Le nouvel opus réunira une pléiade de stars qui reprendront plusieurs de leurs rôles les plus mémorables.

Non seulement Jessica Lange interprétera à nouveau ses quatre personnages, de Constance Langdon à Fiona Goode, en passant par sœur Jude, mais l'acteur Evan Peters en jouera cinq et Sarah Paulson, quant à elle, se glissera dans la peau de pas moins de six!

«Ce qui m'intéressait, c'était de faire revenir les méchants et les personnages classiques. C'était mon objectif», affirme le co-créateur du show dans Vogue. Avant de mentionner une scène dans laquelle Evan Peters, acteur récurrent ces dernières années, a dû interpréter trois de ses personnages en même temps, dans une sorte de conversation avec lui-même.

Evan Peters est apparu dans 9 des 12 premières saisons d’American Horror Story. Image: imago

«Je me suis dit: Oh là là, ça va être compliqué! Mais Evan est tellement professionnel que je crois qu'il n'a fallu que deux prises», dévoile Ryan Murphy. «Ce qui est intéressant, c'est que tous les acteurs ont revu toutes les saisons. On avait un coach vocal. Dans certains cas, on avait aussi un coach de mouvement. J'avais beaucoup de perruques et de costumes en réserve, donc on a pu les ressortir. Mais c'était tout un processus.»

Mais la saison 13, dont on sait seulement qu'elle suivra les protagonistes dans la lutte contre le «Mal» absolu, introduira également de nouveaux personnages, dont l'un sera interprété par Paul Anthony Kelly (révélé récemment dans la série Love Story, sur les Kennedy).

Entre références à l'Histoire du show avec un grand H et nouveautés rafraîchissantes, autant dire qu'on trépigne déjà à la perspective de cette prochaine (et ultime?) salve d'épisodes.

(La saison 13 d’American Horror Story sera diffusée à partir du 24 septembre sur FX et Hulu.)

(mbr)

L'éclipse solaire en Suisse Vidéo: watson