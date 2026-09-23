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30 raisons de savourer l'arrivée de l'automne (et de maudire l'été)

Endlich Herbst!
L'automne est là, on se prépare à célébrer. Image: watson/Shutterstock

30 raisons de savourer l'arrivée de l'automne (et de maudire l'été)

L'été est bel et bien terminé, place aux beaux jours! Préparons-nous pour l'automne!
23.09.2026, 05:3823.09.2026, 05:38
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais notre conclusion sur ce dernier été est sans appel pour tout le monde: il a fait chaud. Beaucoup trop chaud. Nous avons rarement été aussi heureux d'accueillir une baisse des températures. Et comme la situation mondiale actuelle ne facilite rien, nous voulons partager un peu de joie et d'optimisme liés à l'automne.

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30 raisons qui prouvent que le meilleur reste à venir

  • On entre dans une période de températures vivables, où l'on peut à nouveau respirer profondément.
  • Et faire des footings sans attendre la nuit (alors même qu'il faisait une chaleur insolente la nuit)
  • Il pleuvra plus souvent. On aura un vrai plaisir à observer la trajectoire des gouttes d'eau par la fenêtre, et on parie que certains iront jusqu'à jouer dans les flaques, comme quand on était gosse.
  • Les personnes introverties retrouvent plus de calme et de tranquillité: leur saison préférée du cocooning est arrivée!
  • Finies les disputes au bureau à propos de la climatisation <3.
  • Enfin, nous pouvons à nouveau manger de la fondue et de la raclette sans passer pour un original.
  • On peut manger du chocolat sans devoir l'aspirer en quelques secondes de peur qu'il ne fonde.
  • Le nouveau jeu GTA arrive bientôt.
  • On va avoir une avalanche de bonnes séries sur les plateformes de streaming.
  • On peut enfin espacer nos shampoings et nos rendez-vous chez le coiffeur.
  • Les moustiques, les guêpes et autres insectes meurent, ils partent enfin en vacances.
  • Plus besoin de s'enduire le corps entier de crème solaire. On peut même moins se raser.
  • Le dimanche 25 octobre, la nuit sera prolongée d'une heure.
  • On n'aura plus à penser à arroser nos plantes d'extérieur tous les soirs.
  • La randonnée est plus amusante maintenant – à condition que vous trouviez la randonnée amusante en général.
  • On va pouvoir admirer les forêts colorées, et même: écraser des feuilles mortes sur le sol et apprécier leur son cristallin.
  • Regarder, acheter, sculpter et manger des citrouilles.
  • On peut à nouveau dormir ensemble dans le lit sans se sentir tout collant.
  • On peut faire l'amour sans avoir l'impression d'être tombé dans un chaudron de bave d'escargot.
  • En novembre, on veut voir des lanternes défiler.
  • Écouter le son merveilleux d'un souffleur de feuilles.
  • Vive les couettes épaisses et moelleuses! Et les couvertures douillettes sur le canapé! Le bonheur absolu.
  • Le brouillard est magnifique.
Un étrange phénomène va bouleverser la météo cet automne
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Voici une photo du brouillard:

Ein Bild vom Nebel (haha)
Belle image de brouillard: watson
  • On peut être enfin seul à la piscine.
  • On a le calme et la tranquillité sur le balcon.
  • L'odeur de transpiration dans le train a diminué.
  • Les personnes allergiques au pollen sont libres.
  • Le vernis à ongles sèche à nouveau parfaitement.
  • Lors d'une promenade, on va bientôt apercevoir des champignons bizarres. On pourra dire: «Oh, regarde, un champignon bizarre!»
Lustige Pilze
Image: reddit
  • Vin chaud!!
«Allez, profitez bien de l'automne, tout le monde!»
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