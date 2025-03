23 fails amusants pour améliorer votre humeur

Pire que la victime du faux Brad Pitt? Oui, c'est possible

La maison iconique des Kardashian est à vendre et voici combien elle coûte

Shrek est de retour et il y a une surprise

A la Fashion Week, on a vu des culs

En fait, c'est un win si on y réfléchit bien.

Mon fils aîné et le deuxième.

Voici les images et GIFs les plus drôles qu'Internet a publiés depuis mardi dernier. Nous sommes heureux quand vous êtes heureux.

Hello, everybody, tout le monde!

En Chine, on peut payer ses achats avec sa main

Ce film est le plus cher de Netflix et il sort bientôt

Le 14 mars, sur Netflix, sortira The Electric State, avec Millie Bobby Brown et Chris Pratt. Il s'agirait du film le plus cher à produire de la plateforme.

Millie Bobby Brown est peut-être la plus grande star que Netflix ait produite au cours de la dernière décennie. La Britannique a joué les rôles principaux dans la série Stranger Things, le film fantastique Damsel et la série policière Enola Holmes, tous trois parmi les contenus les plus regardés de la plateforme.