Image: instagram/watson

Un mardi sans Fails est un jour de perdu 😆

On va bien finir l'année en riant du malheur et de la maladresse d'autrui. En toute bienveillance, comme toujours!

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Bonne nouvelle: nous avons à nouveau aujourd’hui les images et les GIFs les plus drôles qu’Internet a déversés depuis mardi dernier.

Impossible de ne pas vous les partager.

LeggggoOOOOOoooo!!!

Commençons par: un bel élan matinal!

Le résumé de nos fêtes de Noël en général:

Vous connaissez la règle: on ne se moque pas des enfants.

Ou du moins pas bruyamment.

Ah, enfin un vrai moment «instagrammable»!

Avons-nous déjà pris le café?

(L'échec le plus triste de la semaine.)

Un moooOOOnstre des mers!

La pauvre pieuvre a dû avoir peur elle aussi.

Une petite sieste entre deux?

Il s'est endormi en grignotant ses chaussettes.

Typique...

Ninja et pilier de bars, c'est un métier!

Et maintenant, place aux images

Nous aurions préféré voir le GIF du fail, mais bon.

Veuillez ne pas vous cogner contre le miroir.

Nous aimerions voir ce «casque» de face.

Le titre de la semaine: La soif a triomphé.

Un homme déclare: «Je ne vais pas payer 7 livres pour une pinte», puis paie 7 livres pour une pinte.

Un vrai champion.

Si le feu est rouge, veuillez patienter ici.

La fille s'est arrêtée net.

C'est un bon résumé de l'année 2025.

Si vous laissez Kevin seul à la maison, vous devriez consulter la grille des programmes télévisés au préalable.

Le personnel se fera un plaisir de vous aider!

Veuillez ne pas vous toucher. Demandez de l'aide à un membre du personnel.

Difficile de dire si c'est un win ou un fail. Cela dépend probablement de l'état d'esprit.

Pourquoi toutes les lampes de mon hôtel ressemblent-elles à Nicolas Cage?

Image: Instagram

Toujours ces idéaux de beauté irréalistes...

À ce propos, quand grand-mère dit qu'il faut faire attention à sa posture, elle veut dire ceci:

Ceci ne peut arriver qu'un mardi...

Eeeeeet...

... CiaooOOOooooo!!!

Elle sera contrariée en voyant la vidéo.

Bonus-Win

Soyez heureux comme ce canard 🥰

Voici la vidéo en bonne qualité: