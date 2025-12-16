brouillard
Fails

Un mardi sans Fails est un jour de perdu

Die lustigsten Fails der Woche sind da!
Image: instagram/watson

Un mardi sans Fails est un jour de perdu 😆

On va bien finir l'année en riant du malheur et de la maladresse d'autrui. En toute bienveillance, comme toujours!
16.12.2025, 05:3216.12.2025, 05:32
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Bonne nouvelle: nous avons à nouveau aujourd’hui les images et les GIFs les plus drôles qu’Internet a déversés depuis mardi dernier.

Impossible de ne pas vous les partager.

LeggggoOOOOOoooo!!!

Commençons par: un bel élan matinal!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le résumé de nos fêtes de Noël en général:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Vous connaissez la règle: on ne se moque pas des enfants.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ou du moins pas bruyamment.

Ah, enfin un vrai moment «instagrammable»!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Avons-nous déjà pris le café?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

(L'échec le plus triste de la semaine.)

Un moooOOOnstre des mers!

GIF animéJouer au GIF
via msn

La pauvre pieuvre a dû avoir peur elle aussi.

Une petite sieste entre deux?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Il s'est endormi en grignotant ses chaussettes.

Typique...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ninja et pilier de bars, c'est un métier!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et maintenant, place aux images

Nous aurions préféré voir le GIF du fail, mais bon.

Die lustigsten Fails der Woche: Spiegel
Image: instagram

Veuillez ne pas vous cogner contre le miroir.

Cessez de travailler, c'est l'heure des Fails!

Nous aimerions voir ce «casque» de face.

Die lustigsten Fails der Woche: Helm Sack auf dem Töff
Image: instagram

Le titre de la semaine: La soif a triomphé.

Lustige Fails: Schlagzeile der Woche
Image: instagram

Un homme déclare: «Je ne vais pas payer 7 livres pour une pinte», puis paie 7 livres pour une pinte.

Un vrai champion.

Die lustigsten Fails der Woche: Mädchen bleibt stehen bei Ampel
Image: instagram

Si le feu est rouge, veuillez patienter ici.
La fille s'est arrêtée net.

C'est un bon résumé de l'année 2025.

Die lustigsten Fails der Woche: Weihnachtsbeleuchtung
Image: instagram

Si vous laissez Kevin seul à la maison, vous devriez consulter la grille des programmes télévisés au préalable.

Die lustigsten Fails der Woche: Kevins sexy Fernsehprogramm
Image: instagram

Le personnel se fera un plaisir de vous aider!

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Veuillez ne pas vous toucher. Demandez de l'aide à un membre du personnel.

Difficile de dire si c'est un win ou un fail. Cela dépend probablement de l'état d'esprit.

Die lustigsten Fails der Woche: Nicolas Cage Lampe
Image: instagram

Pourquoi toutes les lampes de mon hôtel ressemblent-elles à Nicolas Cage?

Image
Image: Instagram

Toujours ces idéaux de beauté irréalistes...

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

À ce propos, quand grand-mère dit qu'il faut faire attention à sa posture, elle veut dire ceci:

Die lustigsten Fails der Woche: Schaufensterpuppe
Image: instagram

Ceci ne peut arriver qu'un mardi...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... CiaooOOOooooo!!!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Elle sera contrariée en voyant la vidéo.

Bonus-Win

Soyez heureux comme ce canard 🥰

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Voici la vidéo en bonne qualité:

Having a lot of ducking fun
byu/lnfinity inAnimalsBeingHappy
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
