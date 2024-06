Famille royale au volant, danger au tournant

Vous avez trouvé que la princesse Kate avait l'air un poil pâlichonne, ce lundi, sur le siège passager de l'Audi de sa maman? Pas de panique. C'est un trait commun à tous les membres de la famille royale, qui affichent toujours des tronches très bizarres quand il s'agit de monter dans une voiture. La preuve.

Après des semaines de disparition, vous n'avez sans doute pas loupé le grand retour de la princesse Kate, ce lundi, aux côtés de sa maman, Carole Middleton. Enfin, «grand retour»... D'aucuns lui ont trouvé quand même très mauvaise mine.

Certes. On peut comprendre.

Cela dit, Kate affiche rarement la mine des grands jours quand elle est au volant. Voyez plutôt...

Qu'est-ce qui va pas, Kate?

Oula.

Même assise sur le siège passager, on dirait une biche dans les phares d'une voiture.

Ahhhhh... D'où l'intérêt des lunettes de soleil! Bien vu, l'équipe.

D'ailleurs, c'est pas mieux du côté de son mari, le prince William.

Hm. A choisir, on préfère les verres fumés.

Souris, Will! Life is good!

A leur décharge, sur cette photo-ci, Kate et William étaient ivres morts.

L'histoire ne dit pas si quelqu'un a vomi dans la boîte à gants.

Ils se sont calmés depuis qu'ils ont des enfants.

Justement, en parlant des enfants! Dans la famille royale, la peur de la voiture commence très tôt. La preuve avec baby Louis.

A croire qu'il avait vu un fantôme sur la banquette arrière.

Remarquez, c'est peut-être Charlotte qui lui a fait peur. La coquine.

Et comme la joie est communicative... Jetons un oeil du côté d'Harry et Meghan. Ça fait plaisir, le soleil californien!

J'ai rien dit. Parfois, en voiture, Meghan sourit... mais c'est pas plus heureux.

Du côté d'Harry, en voiture, la déprime est constante. Mais on tirerait tous la même tronche s'il s'agissait de balader l'affreux tonton Andrew.

En parlant du prince Andrew, il doit aussi avoir une phobie de la voiture. En tout cas, il a toujours des expressions assez... particulières.

Ou sinistres.

Vraiment, vraiment sinistres.

Ah! Andrew aurait-il l'air normal sur celle-ci?

Ah non.

La non-photogénie en voiture est un truc de famille, chez les Windsor. Ici, nous avons Charles.

Souriez, vous êtes filmés!

Un chiot abandonné sur l'autoroute aurait l'air plus pimpant.

Mais...?

Du côté de sa première épouse, Lady Di, on avait droit à un sourire... Mais on dirait une poupée flippante.

Camilla n'est pas beaucoup moins effrayante.

My Lord.

Dieu du Ciel.

Pardon pour les cauchemars.

Après Chucky la poupée et le Clown de Ça, voilà une Dame blanche...

Ah non, pas de panique! C'était seulement Elizabeth! Les apparitions de la reine en voiture sont devenues un mythe.

C'est sans doute grâce à elle que sa descendance a l'air tellement de bonne humeur en voiture.

Ou terrifiante, suivant l'humeur.

Toutefois, la palme d'or revient incontestablement au regretté prince Philip. Lequel ne devait vraiment, vraiment pas apprécier que quelqu'un d'autre prenne les commandes.

Ah non! Même quand il tenait le volant, il avait l'air effrayé.

Bon, le flash, c'est salaud.

On vous laisse sur celle-ci, iconique. Si bien qu'elle est passée à l'état de meme sur le web.

Oh, et puis non. Après toutes ces émotions, il vous faut un remontant. Voici encore le petit Louis qui nous prouve que, parfois, même les royals arrivent à avoir l'air sympathique quand ils roulent. Peut-être parce qu'ils sont plus à leur aise dans un carrosse.