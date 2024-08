Vidéo: watson

Il se passe des trucs intenses aux Etats-Unis

Ces gens qui se ruent participent à la traditionnelle course à la chaise de l’une des plus grosses foires du Mississippi, la Neshoba County Fair. Entre cabanes en bois, course de chevaux et concert de musique country, découvrez ce festival dans la plus pure tradition redneck.

C’est l’événement le plus attendu chaque été depuis 1889 dans le Mississippi, cet État du sud des États-Unis. C’est à ce moment-là que se déroule le Neshoba County Fair, également surnommé « Mississippi’s Giant House Party», qu’on pourrait traduire par «La Grosse Fête des Maisons du Mississippi».

En effet, cette foire se transforme littéralement en une petite ville, car ceux qui viennent y emménagent dans des maisons étroites, serrées les unes contre les autres, peintes de toutes les couleurs et qui peuvent faire jusqu'à quatre étages de haut.

Les fameuses maisons qui ont valu le surnom de «La Grosse Fête des Maisons du Mississippi»

Ces fameuses maisons abritent les visiteurs qui peuvent y dormir jusqu’à 20 ou 30 personnes. De quoi rivaliser avec le camping du Paléo.

En plus des 600 maisons, il y a 575 emplacements de camping qui viennent s’y ajouter. On vous laisse donc faire le calcul du nombre d’habitants de ce village éphémère, qui, comme tout village du Mississippi qui se respecte, publie son propre journal quotidien, à son bureau de poste et même son concours de beauté.

Au premier plan, la course de chevaux typique de la foire.

Alors, on y fait quoi dans ce village? Mise à part boire et festoyer entre amis/famille, l’une des principales activités consiste à assister aux courses de chevaux, ceux-ci tirent une charrette à deux roues appelée «sulky».

Le soir venu et les chevaux de retour dans l’étable, un concert est organisé sur le terrain intérieur de la piste, dans l’hippodrome. Mais avant que s'enchaînent les grandes stars locales de la musique country, le public doit d’abord prendre place.

Et c’est exactement à ce moment-là que se déroule la plus étrange tradition de la foire: la course à la chaise. Tous les spectateurs (et candidats du coup) du concert sont rassemblés derrière une clôture et dès l’ouverture, ils courent dans un joyeux chaos pour installer leurs chaises pliantes au plus près de la scène. Toutes les techniques sont bonnes pour gagner le meilleur emplacement: pirouette, salto et autres sauts de cabri. Bon, on vous avoue que ça a l’air plus amusant à regarder qu’à faire, mais soit, les traditions sont les traditions.

Alors l’année prochaine, vous serez plutôt Paléo, Glastonbury ou Neshoba County Fair? Nous, on a déjà choisi et vous nous trouverez dans la cabane couleur fuchsia.

