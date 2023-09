Interview

«La nouvelle génération sait qui je suis»: Kylie Minogue a charmé TikTok

Kylie Minogue prouve sa capacité d'adaptation 35 ans après sa percée. Grâce à son nouvel album Tension, de nombreux jeunes ont pu la découvrir sur les réseaux sociaux. Interview.

Kylie Minogue, votre chanson Padam Padam est l'un des tubes de l'été, le nouvel album Tension est une réussite, et la série de concerts à venir à Las Vegas affiche complet. Est-ce l'une des plus belles périodes de votre carrière?

Kylie Minogue: Oui, c'est une période merveilleuse pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que Padam Padam ait un tel impact.

«Je n'avais jamais vu une telle réaction euphorique à une chanson. Jamais au cours de toutes ces années» Kylie Minogue

Cette chanson est extrêmement en vogue, notamment sur les plateformes des réseaux sociaux comme Tiktok.

Après 35 ans, c'est la première fois que j'ai un tube sur Internet, c'est super cool (rires).

«La nouvelle génération sait maintenant qui je suis. C'est fou»

Maintenant, les jeunes se plongent profondément dans mon histoire et dans mon catalogue. Ils sont totalement curieux et découvrent actuellement Can't Get You Out Of My Head, une chanson vieille de plus de vingt ans (rires). Tant de gens qui n'avaient jamais entendu parler de moi font pour la première fois connaissance avec moi grâce à Padam Padam.

Faire découvrir aux jeunes une musique pop de qualité doit être une mission agréable.

Oh oui! C'est un plaisir immense. J'ai l'impression de revivre mes premiers jours dans le monde du spectacle. Et maintenant, 35 ans plus tard, cela se reproduit. Qui ne serait pas heureux et profondément reconnaissant ? En tout cas, je suis les deux.

Tension est le morceau phare de l'album. Il suffit d'écouter dix secondes de la chanson pour savoir de quel type de tension il s'agit.

Bien sûr que oui. De la tension sexuelle (rires).

Mais ce n'est pas vraiment le genre de chanson à laquelle les enfants de dix ans sont habitués.

Non, mais les enfants de dix ans chantent quand même avec moi. Quand je regarde aujourd'hui les chansons pop que j'écoutais quand j'avais dix ans... mon cher monsieur, elles n'étaient pas interdites aux mineurs. J'ai écouté Bad Girls de Donna Summer jusqu'à plus soif, sans associer cette chanson à un quelconque sentiment adulte. Mais quand tu es un peu plus âgé, tu as peut-être un autre point de référence avec cette chanson, comme avec Tension ou Padam Padam.

Dans Things We Do For Love, vous demandez : «Dois-je partir ou rester»? Peut-on en conclure que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un partenaire pour être heureuse?

Oui. J'écris toujours des chansons sur cette magie de la vie à deux. Mais à mon avis, sur Tension, la force et l'assurance de prendre mon propre espace refont surface à de nombreux moments. Je me suffis à moi-même. Je jouis d'être exactement la personne que je suis dans ce corps.

«Je n'ai besoin de rien et je n'ai pas de partenaire pour le moment»

En 2021, vous êtes revenue à Melbourne, votre ville natale australienne, après avoir passé 30 ans à Londres. Quelle en était la raison?

J'ai toujours fait beaucoup d'allers-retours entre l'Australie et le reste du monde. Mais maintenant, c'est surtout pour mes parents; c'est bien de m'avoir près d'eux. Cela me fait du bien de pouvoir être plus souvent avec ma famille. Ces personnes comptent énormément pour moi.

Début novembre, votre tournée débute à Las Vegas. Vos parents assisteront-ils au spectacle ?

Tu peux en être sûr (rires). Mes parents ne manqueront pas Vegas.