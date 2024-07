Lady Gaga et Céline Dion vont-elles chanter aux JO? La rumeur enfle

Lady Gaga et Céline Dion ont été filmées à Paris. Un signe que les deux stars vont se produire à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques?

Avec le mystère qui plane autour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, on a l'impression d'assister à une sorte de Mask Singer géant. Quel artiste va prendre le micro pour cet événement géant, attendu avec impatience dans le monde entier?

Alors que le nom de Aya Nakamura et de Céline Dion est sur toutes les lèvres, un nouveau «blaze» vient de s'inviter dans le paysage francilien: celui de Lady Gaga. A quelques jours du grand lancement, la star a en effet été filmée à Paris.

La chanteuse 38 ans a même fait «coucou» dans la rue. C'est bonnard!

Ses fans se sont évidemment emballés, y voyant là un indice aussi gros qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine: l'interprète de Shallow pourrait bien se produire sur l'immense scène des Jeux olympiques.

Autre gros indice: le piano de la star aurait été vu près de la Seine. Ce sont des internautes qui ont capturé l'imposant clavier, et qui ont publié la photo sur X. Selon le compte people 21metgala, la chanteuse américain y aurait été entendue en train de répéter la chanson d'Edith Piaf, La vie en rose.

Les internautes ont également mentionné un dernier signe, qui, selon eux, est lourd de sens. Comme l'explique le Huffington Post:

«Un teaser énigmatique de la cérémonie d’ouverture imaginée par le metteur en scène Thomas Jolly, diffusé lundi 22 juillet par France Télévisions» Huffington Post

Certains en mettraient leur main à couper: au centre de la vidéo, il s'agit de Lady Gaga. Qui sait?

Cependant, une autre grosse surprise est venue rabattre les cartes. Céline Dion est arrivée à Paris, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Selon Le Figaro, le jet privé de la star, un Bombardier BD-700, «a atterri au Bourget à 11h11. Il a décollé de Las Vegas, où elle résidait hier soir, à 16h32.»

De quoi faire bruisser la Toile d'autant plus: en 2022, l'interprète de I'm Alive a été diagnostiquée du syndrome de la personne raide (SPR), qui la fait énormément souffrir. L'iconique chanteuse fera-t-elle son grand retour sur la scène olympique orchestrée par Thomas Jolly, après quatre ans d'absence? Céline Dion n’a pas chanté en public depuis le 8 mars 2020 à Newark, aux États-Unis.

Pour savoir enfin, qui seront les stars présentes le jour du lancement, rendez-vous devant nos écrans (ou en direct de l'événement, si vous êtes très chanceux) dès 19h30, ce vendredi.

Le spectacle va durer quelque 3 heures 45, et sera divisé en douze tableaux qui se déploieront «sur les berges de la Seine, les ponts et autour des monuments emblématiques alentours», nous informe CNews. Terre, ciel et eau: tous les éléments seront convoqués dans cette immense fresque réunissant 3 000 danseurs et comédiens. Le metteur en scène Thomas Jolly a la lourde tâche de donner vie aux scénarios écrits par quatre plumes de talent, et qui auront pour thème «la diversité» et «l'humour».

Que l'aventure des JO commence!