Joël Dicker boycotte un déj' à Paris avec Jordan Bardella

Le romancier genevois et d'autres stars des lettres ont refusé de prendre part mercredi au déjeuner annuel des auteurs de best-sellers organisé dans un palace parisien.

Plus de «Divertissement»

Joël Dicker a boycotté mercredi une mondanité littéraire à laquelle prenait part le président du Rassemblement national Jordan Bardella, selon une information du journal Libération. Comme d'autres grands noms des lettres – Kamel Daoud (prix Goncourt), Gaël Faye (prix Renaudot), David Foenkinos, etc. –, le romancier et éditeur genevois, à nouveau successful en 2024 avec Un animal sauvage, a annoncé qu'il ne participerait pas au déjeuner annuel réunissant les plus gros vendeurs de livres en France, organisé par le magazine L'Express.

Une première

C’est la première fois que des auteurs invoquent des raisons politiques pour ne pas venir à cette agape qui a lieu au palace Royal Monceau. Ils ne voulaient manifestement pas figurer sur la photo de famille en compagnie du jeune leader du parti d'extrême droite, invité pour son livre Ce que je cherche, écoulé à 140 00 exemplaires.

Le directeur de la rédaction de L’Express, Eric Chol, n'a pas paru affecté par ces nombreuses défections. «Cela fait vingt-six ans que nous procédons ainsi. Nous essayons toujours d’avoir une quarantaine d’auteurs que nous invitons sans discrimination», a-t-il confié à Libération, ajoutant: «On n’annonce jamais (le nom des présents au déjeuner), on n’a pas changé d’un iota notre méthode.» La venue de Jordan Bardella avait visiblement fuité. (amn)