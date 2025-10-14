ciel clair
Meghan Markle

Meghan s'est «invitée» comme une grande à la Fashion Week

Selon le directeur artistique de Balenciaga, Meghan Markle «l&#039;avait contacté et lui avait dit qu&#039;elle adorerait venir» à son défilé à la Fashion Week de Paris.
Tout le monde n'a pas la même version sur qui a invité qui au défilé Balenciaga, lors de la Fashion Week de Paris.watson/getty

Le directeur artistique de Balenciaga s'est confié sur la venue très remarquée de la duchesse de Sussex à son défilé, le 4 octobre dernier.
14.10.2025, 20:5214.10.2025, 20:52
Marine Brunner
Marine Brunner

Meghan Markle est connue pour deux choses. Euh, non, trois. D'abord, c'est une spécialiste de la confiture. Ensuite, elle aime la mode. Enfin - et surtout - la duchesse de Sussex n'a pas peur de l'ouvrir (la famille royale en est témoin). Pour preuve, celle qui rêvait de faire ses débuts à la Fashion Week de Paris n'a pas hésité une seule seconde à mettre un pied dans la porte. Et à s'inviter comme une grande dans ce monde clos et fermé qu'est la mode parisienne.

Nous devons cette révélation à nul autre que Pierpaolo Piccioli, directeur artistique de Balenciaga et organisateur du défilé himself. Dans une interview au magazine américain The Cut, le couturier confirme que Meghan et lui-même se connaissent depuis quelques années. «Nous nous envoyons des SMS depuis.»

Avant d'en venir au défilé de samedi, où la présence de l'ancienne royal a stupéfié tout le monde:

«Elle m'a contactée et m'a dit qu'elle adorerait venir au défilé»
Pierpaolo Piccioli, dans The Cut

«Il n'y avait aucune stratégie ni grande orchestration. Je n'ai prévenu personne de sa venue, car je voulais que ce soit une surprise. Dans la mode, les vraies surprises sont rares, et celle-ci était magnifique», poursuit encore le créateur italien de 58 ans avec enthousiasme.

PARIS, FRANCE - OCTOBER 04: Meghan Markle, Duchess of Sussex attends the Balenciaga Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on October 04, 2025 in Paris, France. (Photo by Van ...
Meghan en route vers le défilé, le 4 octobre, à Paris.Getty Images Europe

On peut se montrer plutôt admiratif du bas goût de la duchesse. Quand les fans de mode les plus audacieuses n'hésitent pas à enfiler leur plus bel outfit pour s'infiltrer dans les défilés, au nez et à la barbe des agents de sécurité, d'autres préfèrent utiliser la persuasion. Après tout, chacun sa technique.

En parlant d'incruste...

Elle a tenté de s'incruster parmi les stars, elle raconte

Le hic? La comm' de la duchesse avait jusque-là préféré laisser entendre qu'elle avait été conviée. Un porte-parole de l'ancienne actrice a déclaré à People qu'elle était là pour soutenir son ami, dont il s'agissait de la première collection en tant que directeur créatif de la griffe.

«Au fil des années, la duchesse a porté un certain nombre de créations de Pierpaolo», rappelait également l'équipe de Meghan. «Ils ont travaillé en étroite collaboration, collaborant à la conception de moments clés sur la scène mondiale. (...).»

«Cette soirée marque l'aboutissement de nombreuses années de talent artistique et d'amitié, comme en témoigne son soutien à ce nouveau chapitre créatif chez Balenciaga»

Une chose est sûre, l'ex-princesse a su se faire remarquer. Comme le souligne le Daily Mail (qui, on ne le répétera jamais assez, a la duchesse en horreur), son éclat de rire au milieu du show et d'une foule stoïque a également attiré l'attention.

Le gloussement de Meghan a été quelque peu mal interprété.
Le gloussement de Meghan a été quelque peu mal interprété.

Bien que l'on ignore la cause exacte du rire de Meghan, quelques internautes ont spéculé qu'elle se moquait d'un mannequin qui avait trébuché sur le podium. Un représentant a réfuté cette hypothèse auprès du tabloïd.

Thèmes
Ce sont les gâteaux du moment
