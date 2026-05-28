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Qui est Lady O, la Romande qui ira en finale de The Voice?

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Cette Romande ira en finale de «The Voice»

La chanteuse Lady O, 18 ans, a impressionné le jury et les téléspectateurs de l’émission de TF1 avec sa reprise d’une chanson de Céline Dion lors de la demi-finale. Ce samedi, sa prestation sera décisive pour remporter le concours.
28.05.2026, 16:5628.05.2026, 16:56
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Nos régions ont du talent! Cette fois, c’est dans le célèbre télé-crochet de TF1, The Voice, qu’une Suissesse s’est distinguée. Lady O, 18 ans, s’est frayée un chemin jusqu’à la finale de l’émission, qui aura lieu samedi 30 mai.

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Ce week-end se tiendra l’ultime émission qui départagera les quatre derniers talents de la saison 15 de The Voice. On retrouvera Tessa B dans l’équipe de Tayc, CJM’S chez Amel Bent, Hugo Derose pour représenter Lara Fabian, et notre fierté nationale, Lady O, chez Florent Pagny. L’interprète de Savoir aimer et membre du jury de l’émission a reconnu en la chanteuse vaudoise le potentiel d’une victoire.

Cette dernière soirée sera également l'occasion de fêter les 15 ans de l’émission phare de TF1. Pour cette célébration, les candidats pourront compter sur des invités prestigieux pour des prestations en duo. Ainsi, Helena, Christophe Willem, Suzane et Christophe Mae seront présents aux côtés des quatre finalistes.

Qui est Lady O?

Lady O, de son prénom Oriane, s’était distinguée dans l’émission avec une reprise singulière de Video Games de Lana Del Rey, qui avait conquis trois des quatre coachs. Originaire de la région de Lavaux (VD), cette fille de vigneron baigne dans la musique depuis sa tendre enfance, où elle s’était tournée vers le violon.

Avec un père qui joue de la basse et un frère batteur, Oriane a grandi dans un univers musical qui lui a permis de construire le sien, loin des conservatoires, avec une approche très libre de la musique. Autodidacte, elle écrit, compose et produit elle-même ses chansons sous le nom de Lady O.

Durant l’émission, Lady O a montré l’étendue de son talent en interprétant divers registres. Après Lana Del Rey, Oriane a notamment chanté Mourir sur scène de Dalida, Have a Baby (With Me) de Daniel Caesar, ou encore Fais-moi une place en duo avec Julien Clerc. C’est finalement sa reprise de Vol de Céline Dion qui lui a valu sa place en finale. On lui souhaite évidemment bonne chance.

Pour voir ses prestations dans l'émission, c'est par ici 👇

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