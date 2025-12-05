Taylor Swift ne jure que par le chiffre 13. Image: watson

Pourquoi la date de mariage de Taylor Swift est très symbolique

En août dernier, Taylor Swift et Travis Kelce ont bouleversé la Toile en annonçant leurs fiançailles. Désormais, l'on connaît la date de mariage exacte, et elle n'a pas été choisie au hasard. On vous explique pourquoi.

Plus de «Divertissement»

Après des mois d'attente, la voilà enfin! La date du mariage entre la chanteuse la plus populaire au monde, Taylor Swift, et le joueur de football américain Travis Kelce, est enfin connue - et elle est ultra-symbolique.

En effet, selon Page Six, la chanteuse aurait soigneusement choisi le jour en fonction des chiffres, et de leur implication tant numérologique qu'affective. Elle a donc jeté son dévolu sur... le samedi 13 juin 2026.

L'événement très attendu et préparé avec soin se déroulera à l'Ocean House, un lieu de réception luxueux situé à Watch Hill, dans le Rhode Island. Il ne s'agit pas d'un simple bouiboui, évidemment, mais d'un établissement en bord de mer de style victorien connu pour son architecture spacieuse: il dispose de 49 chambres et 23 suites «Signature».

La chambre la plus chère, la suite «Penthouse», est affichée à plus de 10 000 dollars la nuit, soit environ 8000 francs. Une résidence depuis longtemps convoitée par la chanteuse, notamment en raison de sa proximité avec sa résidence secondaire de Rhode Island.

Toujours selon Page Six, Taylor Swift a tout fait pour obtenir le lieu à la date qui lui tenait à coeur, à tel point qu'elle aurait même offert un chèque conséquent à une autre future mariée qui avait déjà réservé la salle.

Un nombre obsédant

Ce goût de détail dans les chiffres est bien connu des fans de Taylor, qui est une grande amatrice des «easter eggs», soit des références intentionnelles dissimulées dans ses clips et albums. A ce titre, TayTay porte une attention toute particulière au chiffre 13. Si beaucoup le considèrent comme porteur de malchance, la star le chérit dans tous les aspects de sa vie.

Comme le rappelle le site de NRJ: Taylor est née le 13 décembre 1989, et elle a fêté ses 13 ans un vendredi 13. Son premier album a été disque d'or en 13 semaines et sa tournée mondiale, qui a commencé en 2013, lui a apporté de nombreux Awards. Le fuselage de son avion privé est aussi marqué du chiffre 13. Avant chacun de ses concerts, elle dessine sur le dos de sa main le chiffre 13, sa façon à elle de se dire «merde».

Comme elle l'a elle-même rappelé dans une interview:

«Chaque fois que j’ai gagné un prix, j’étais assise dans le 13e siège, la 13e rangée, la 13e section ou la rangée M, qui est la 13e lettre. Etrange!» Taylor dans Today

Si les spéculations en ligne ont explosé dès l'annonce de la date de mariage, Page Six y décrypte une haute charge numérologique. La preuve: la date de mariage s'écrit, sous forme numérique, 6/13/26. L'addition de tous ces chiffres donne 18. Or, 1 + 8 font 9 (vous suivez?).

Et DONC:

«L'énergie du chiffre neuf représente l'achèvement au sens cyclique du terme; il s'agit de la fin d'un cycle, ce qui crée le potentiel pour qu'un autre puisse commencer» CQFD le mathématicien de Page six, citant Numerology.com

Plus que cela, selon Numerology.com, le chiffre neuf agirait comme un guide dans ce processus de transition ou de transformation, «nous guidant et nous fortifiant par sa sagesse, absorbant les réponses d'une source spirituelle et nous les transmettant dans le monde réel». Tout ça.

Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que l'événement sera l'un des plus scrutés de l'année 2026. Pour rappel, lorsqu'elle a posté la photo annonçant ses fiançailles, le 26 août 2025, Taylor avait récolté quelque 14 millions de likes sur Instagram en seulement une heure. Désormais, ladite photo cumule plus de 37 millions de «J'aime», un chiffre démentiel, même pour une star mondialement connue.

En attendant la date butoir, Taylor Swift a de quoi se réjouir; elle a prévu diverses escapades de type enterrement de vie de jeune fille dans certains de ses endroits préférés, notamment New York, Nashville, les Bahamas et l'Italie, en compagnie de ses proches et meilleures amies. Ne reste plus que le dress-reveal, ainsi que la fameuse liste des invités.

(jod)

Voici la tasse de café le plus cher du monde Vidéo: extern / rest