Les meilleures et les pires photos des «WAGs», vingt ans après
Elles faisaient presque autant parler d’elles que les joueurs de l’équipe d’Angleterre: les WAGs. Véritable phénomène de pop culture lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, les compagnes des footballeurs anglais monopolisaient les Unes des tabloïds avec leurs séances de shopping, leurs tenues de luxe et leurs soirées à Baden-Baden.
Leurs tenues iconiques du milieu des années 2000 vous rappelleront forcément de bons souvenirs. Attention les yeux, zééééé parti!
Victoria Beckham
On commence naturellement avec Victoria Beckham, sans conteste la plus célèbre et la plus iconique des WAGs, déjà star planétaire avant son mariage avec David Beckham.
Cheryl Cole
Autre figure incontournable: Cheryl Cole, alors mariée à Ashley Cole. Après leur divorce en 2010, elle poursuit une carrière à succès dans la musique et à la télévision.
Coleen Rooney
La plus populaire auprès du grand public reste peut-être Coleen Rooney, épouse de Wayne Rooney. Toujours mariée à l’ancienne star de Manchester United, elle a récemment retrouvé la lumière grâce au feuilleton médiatique Wagatha Christie.
Abbey Clancy
Parmi les autres visages emblématiques figurent Abbey Clancy, toujours mariée à Peter Crouch.
Alex Curran
Sans oublier Alex Curran, épouse de Steven Gerrard.
Alors? Les tops à fleurs, les jupes/leggins et les lunettes oversized vous manquent? C'était qui, votre WAG préférée?
(mbr)