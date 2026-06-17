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WAGs: Retour en images sur le phénomène du Mondial, 20 ans après

Les meilleures et les pires photos des «WAGs», vingt ans après

The wives and girlfriends of England players in the stands (Photo by Owen Humphreys - PA Images/PA Images via Getty Images)
Les épouses et les compagnes des joueurs anglais, les WAGs, dans les tribunes, en juin 2006.PA Images
Attention, nostalgie en vue! Bien avant Instagram, TikTok et l'ère où les célébrités pouvaient contrôler leur image, il y avait les WAGs. Vingt ans après leur âge d’or des «Wives and girlfriends», et alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, il est l'heure de se remémorer avec une pointe de nostalgie... mêlée d'horreur.
17.06.2026, 05:2917.06.2026, 05:29

Elles faisaient presque autant parler d’elles que les joueurs de l’équipe d’Angleterre: les WAGs. Véritable phénomène de pop culture lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, les compagnes des footballeurs anglais monopolisaient les Unes des tabloïds avec leurs séances de shopping, leurs tenues de luxe et leurs soirées à Baden-Baden.

Leurs tenues iconiques du milieu des années 2000 vous rappelleront forcément de bons souvenirs. Attention les yeux, zééééé parti!

Victoria Beckham

On commence naturellement avec Victoria Beckham, sans conteste la plus célèbre et la plus iconique des WAGs, déjà star planétaire avant son mariage avec David Beckham.

NUREMBERG, GERMANY - JUNE 15: (L to R) Singer Cheryl Tweedy the girlfriend of Ashley Cole and Victoria Beckham the wife of England Captain David Beckham, attend the FIFA World Cup Germany 2006 Group B ...
Getty Images Europe
FRANKFURT, GERMANY - June 10: Romeo Beckham and Victoria Beckham in the crowd before the FIFA World Cup Finals 2006 Group B match between England and Paraguay at Waldstadion on June 10, 2006 in Frankf ...
Getty Images Europe
FRANKFURT, GERMANY - JUNE 10: Victoria Beckham the wife of England Captain, David Beckham, attends the FIFA World Cup Germany 2006 Group B match between England and Paraguay at the Stadium Frankfurt o ...
Getty Images Europe
Bildnummer: 09762005 Datum: 15.06.2006 Copyright: imago/Pressefoto Baumann Fussball / Herren / FIFA WM Weltmeisterschaft 2006 / England - Trinidad/Tobago : Victoria Beckham ; Fu�ball Nationalmannscha ...
image: imago
Bildnummer: 09766884 Datum: 25.06.2006 Copyright: imago/Pressefoto Baumann Fussball / Herren / FIFA WM Weltmeisterschaft 2006 / England - Ecuador: Viktoria Beckham (ENG) ; Fu�ball Nationalmannschaft ...
image: imago
Victoria Beckham at the England Player&#039;s Wives and Girlfriends Sightings in Baden Baden - June 30, 2006 at Brenner Park Hotel in Baden-Baden. (Photo by Chris Uncle/FilmMagic)
Image: FilmMagic
Victoria Beckham the wife of England captain, David Beckham leaving her hotel in the centre of Baden-Baden, Germany on the day England face Sweden in their FIFA World Cup Group B match. (Photo by Andr ...
PA Images

Cheryl Cole

Autre figure incontournable: Cheryl Cole, alors mariée à Ashley Cole. Après leur divorce en 2010, elle poursuit une carrière à succès dans la musique et à la télévision.

NUREMBERG, GERMANY - June 15: Cheryl Tweedy girlfreind of Ashley Cole before the FIFA World Cup Finals 2006 Group B match between England and Trinidad &amp; Tobago at Frankenstadion on June 15, 2006 i ...
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BADEN-BADEN, GERMANY - JUNE 26: England footballer Ashley Cole and his partner Cheryl Tweedy walk to the shops on June 26, 2006 in Baden-Baden, Germany. England will face Portugal in the quarter-final ...
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Mandatory Credit: Photo by Mark Large/ANL/Shutterstock 3432142a Ashley Cole With His Girlfriend Cheryl Tweedy In Baden-baden Germany During The 2006 Football World Cup. Cheryl Married Ashley On The 15 ...
Image: www.imago-images.de

Coleen Rooney

La plus populaire auprès du grand public reste peut-être Coleen Rooney, épouse de Wayne Rooney. Toujours mariée à l’ancienne star de Manchester United, elle a récemment retrouvé la lumière grâce au feuilleton médiatique Wagatha Christie.

Wayne Rooney&#039;s fiancee Coleen McLoughlin uses her video camera before the match (Photo by Mike Egerton - PA Images via Getty Images)
PA Images
England squad s wives in Stuttgart Coleen McLoughlin, partner of England footballer Wayne Rooney attends the English vs Ecuador match as part of the 2006 Worl Cup, in Stuttgart, Germany, on June 25, 2 ...
Image: www.imago-images.de
BADEN BADEN, GERMANY - JUNE 23: Coleen McLoughlin, girlfriend of England footballer Wayne Rooney, walks to her hotel on June 23, 2006 in Baden-Baden, Germany. England will play Ecuador on 25 June, 200 ...
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Coleen McLoughlin, fiancee of Wayne Rooney, in the stands before the match (Photo by Owen Humphreys - PA Images/PA Images via Getty Images)
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Coleen Mcloughlin the fiancee of Englands Wayne Rooney leaving her hotel in the centre of Baden-Baden, Germany on the day England face Sweden in their FIFA World Cup Group B match. (Photo by Andrew Pa ...
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Coleen McLoughlin and Alex Curran during England Players Wives and Girlfriends Enjoy a Night Out at Restaurant and Local Bar - June 29, 2006 at Brenner Park Hotel in Baden-Baden, Germany. (Photo by C. ...
Image: FilmMagic
Coleen McLoughlin during England Football Players Wives and Girlfriends Sightings - June 19, 2006 in Baden Baden, Germany. (Photo by C. Uncle/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Abbey Clancy

Parmi les autres visages emblématiques figurent Abbey Clancy, toujours mariée à Peter Crouch.

Abi Clancy partner of England footballer Peter Crouch (Photo by Mike Egerton - PA Images via Getty Images)
PA Images
British soccer team players wives in Stuttgart Abigail Clancy girlfriend of Peter Crouch attends the English vs Ecuador match as part of the 2006 Worl Cup, in Stuttgart, Germany, on June 25, 2006. Pho ...
Image: www.imago-images.de

Alex Curran

Sans oublier Alex Curran, épouse de Steven Gerrard.

England squad s wives in Stuttgart Abigail Clancy l girlfriend of Peter Crouch and Alex Curran, girlfriend of Steven Gerrard attend the English vs Ecuador match as part of the 2006 Worl Cup, in Stuttg ...
Image: www.imago-images.de
Alex Curran, the girlfriend of England footballer Steven Gerrard (Photo by Mike Egerton - PA Images via Getty Images)
PA Images
BADEN-BADEN, GERMANY - JUNE 23: Alex Curran, wife of England footballer Steven Gerrard, walks to her hotel on June 23, 2006 in Baden-Baden, Germany. England will play Ecuador on 25 June, 2006 in Stutt ...
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Alex Curran during England Player&#039;s Wives and Girlfriends Sightings in Baden Baden - June 30, 2006 at Brenner Park Hotel in Baden-Baden, Germany. (Photo by C. Uncle/FilmMagic)
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Alex Curran during England Football Players Wives and Girlfriends Sightings - June 19, 2006 in Baden Baden, Germany. (Photo by C. Uncle/FilmMagic)
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Alex Curran during England Football Team Sightings in Baden-Baden - June 29, 2006 in Baden-Baden, Germany. (Photo by David Lodge/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Alors? Les tops à fleurs, les jupes/leggins et les lunettes oversized vous manquent? C'était qui, votre WAG préférée?

Dites-nous tout en commentaire et, surtout, bon Mondial!

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