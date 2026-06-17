Les meilleures et les pires photos des «WAGs», vingt ans après

Les épouses et les compagnes des joueurs anglais, les WAGs, dans les tribunes, en juin 2006. PA Images

Attention, nostalgie en vue! Bien avant Instagram, TikTok et l'ère où les célébrités pouvaient contrôler leur image, il y avait les WAGs. Vingt ans après leur âge d’or des «Wives and girlfriends», et alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, il est l'heure de se remémorer avec une pointe de nostalgie... mêlée d'horreur.

Plus de «Divertissement»

Elles faisaient presque autant parler d’elles que les joueurs de l’équipe d’Angleterre: les WAGs. Véritable phénomène de pop culture lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, les compagnes des footballeurs anglais monopolisaient les Unes des tabloïds avec leurs séances de shopping, leurs tenues de luxe et leurs soirées à Baden-Baden.

Leurs tenues iconiques du milieu des années 2000 vous rappelleront forcément de bons souvenirs. Attention les yeux, zééééé parti!



Victoria Beckham

On commence naturellement avec Victoria Beckham, sans conteste la plus célèbre et la plus iconique des WAGs, déjà star planétaire avant son mariage avec David Beckham.

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Cheryl Cole

Autre figure incontournable: Cheryl Cole, alors mariée à Ashley Cole. Après leur divorce en 2010, elle poursuit une carrière à succès dans la musique et à la télévision.

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Coleen Rooney

La plus populaire auprès du grand public reste peut-être Coleen Rooney, épouse de Wayne Rooney. Toujours mariée à l’ancienne star de Manchester United, elle a récemment retrouvé la lumière grâce au feuilleton médiatique Wagatha Christie.

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Abbey Clancy

Parmi les autres visages emblématiques figurent Abbey Clancy, toujours mariée à Peter Crouch.

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Alex Curran

Sans oublier Alex Curran, épouse de Steven Gerrard.

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Alors? Les tops à fleurs, les jupes/leggins et les lunettes oversized vous manquent? C'était qui, votre WAG préférée?

Dites-nous tout en commentaire et, surtout, bon Mondial!

(mbr)

Vidéo: watson