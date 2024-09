Roulages de pelle à gogo, et une Taylor Swift au sommet: voici ce que les MTV video music awards nous ont servi. image: watson

Beaucoup de bisous et un record pour Taylor Swift: Tout savoir des VMAs

Les MTV Video Music Awards (VMAs) se sont déroulés ce mercredi 11 septembre à l'UBS Arena in Long Island, à New York. Moments forts, récompenses magistrales, palmarès, on vous fait un récap'.

Taylor Swift détrône Beyoncé

On commence ce récap' par la «Goat» de la soirée. Décidément, le nom de Taylor Swift est sur toutes les lèvres. La chanteuse vient en effet d'annoncer son soutien à la candidature de Kamala Harris, juste après le débat télévisé qui l'opposait à Donald Trump. De quoi braquer tous les projecteurs sur elle, puisqu'une bonne partie de l'Amérique attendait sa prise de position en trépignant.

Pour en revenir à la musique, Taylor Swift a tout bousillé sur son passage. Elle est la plus grande, la pluie visible, et...désormais la plus récompensée de l'histoire de la cérémonie, nous informe BFMTV.

Tay Tay a en effet remporté le prix de la vidéo de l'année pour son titre Fortnight, ainsi que le prix des fans, qu'elle rafle pour la troisième année consécutive. Et pour le détail data, sachez qu'elle peut se targuer d'avoir reçu 30 récompenses aux MTV VMA, devançant ainsi Beyoncé, primée à 26 reprises lors de sa carrière solo. La classe!

En recevant son prix, l'Américaine de 34 ans a à nouveau encouragé ses supporters à aller voter aux élections présidentielles américaines.

«Si vous avez plus de 18 ans, enregistrez-vous pour voter pour quelque chose d'autre qui est très important» Taylor Swift.

Le discours de Taylor Swift aux VMAS

(Le «moment» à 2:14) Vidéo: twitter

Eminem

He's back. Le rappeur qui ne cesse de tuer et de ressusciter son alter ego Slim Shady a ouvert la cérémonie. Comme il ne semble vivre que par (et pour) la nostalgie, il a repompé son concept de l'édition 2000 des MTV awards. Rappelez-vous; le rappeur avait interprété son titre The Real Slim Shady accompagné de plusieurs dizaines de sosies.

Il a remis ça. Getty Images North America

La superstar du rap-game a interprété Houdini et Somebody Save Me, titres tirés de son dernier album. Une chose est certaine: «Daddy Shady» sait toujours comment mettre le feu à la scène

La performance d'Eminem aux VMAs Vidéo: twitter

Pour ceux qui n'étaient pas nés, voici sa prestation en 2000:

Katy Perry et des bisous à la pelle

Katy s'est certes ramassé une porte avec son nouvel album intitulé 143, mais elle prend régulièrement 1000+ points d'aura pour son capital WTF tout à fait sympathique.

En fait, Katy, c'est la bonne copine un peu frappée qui va rendre nos vacances beaucoup plus savoureuses. Elle est fun, et n'est pas contre parler ouvertement de sa vie sexuelle. Avec Orlando, Katy forme décidément un «power couple» à Hollywood, en version moins consensuelle que celui de Taylor et Travis.

On a eu droit à un medley de ses plus gros hits, de Dark Horse à ET, en passant par Firework. Mais bon, ce qui a évidemment capturé l'attention du monde entier, c'est bien évidemment le bisou que la chanteuse a partagé avec la rappeuse Doechii, qui l'a rejoint sur scène pour partager le titre I'm His, He's Mine. Voyez comme son chéri Orlando a réagi à ce rapprochement, dans la vidéo ci-dessous:

La prestation de Katy Perry et Doechii 👇 Vidéo: twitter

La réaction de Taylor est également «priceless» 👇

On zoom? Photos tirées du compte Instagram de @entertainmenttonight

Lors de cette édition des VMAs, Katy Perry a remporté le «Vidéo Vanguard Award», un prix qui distingue les artistes qui ont eu un fort impact sur l'industrie du clip musical. C'est son chéri, 47 ans, qui lui a remis le trophée, non sans un petit discours adorable.

Extrait des bons mots d'Orlando: «Vous êtes tombé amoureux d'elle en tant que Katy Perry. Je suis tombé amoureux d'elle en tant que Katherine Hudson.»

«Je la connais comme une mère, comme une partenaire qui apporte le même amour et la même joie à notre famille. Dans les moments où nous en avons le plus besoin, sa musique et le monde remarquable qu'elle crée ont apporté un sentiment de joie et de rire, inspirant des générations de personnes du monde entier.»

La scène s'est terminée sur un gros poutou.

Re-«smoutch»!

La glissade ^^ Vidéo: twitter

Ils sont vraiment chou. Les deux tourtereaux ont déjà fait parler d'eux cette semaine lors d'un gala pour la New York Fashion Week. On avait vu les yeux de Môssieur légèrement s'égarer sur le postérieur de Kim Kardashian.

Bah alors, Orli? Dans les yeux, on avait dit. image: getty images

On ne peut pas lui en vouloir, on aurait tous fait pareille. Cette oeillade licencieuse n'avait d'ailleurs pas déplu à la popstar de 39 ans. Interrogée ce mercredi, Katy a déclaré à ce propos: «j'approuve!»

A n'en point douter, ces prochains mois, on veut en voir beaucoup plus sur Katy.

Sabrina carpenter emballe un alien

Passons maintenant à la IT girl de l'été, Sabrina Carpenter. En lice pour sept nominations, elle a décroché le prestigieux prix de la chanson de l’année avec Espresso.

La chanteuse de 25 ans a servi un medley de ses récents succès, notamment Please Please Please, Taste et bien sûr Espresso. Le tout dans un univers intergalactique qu'on aurait dit concocté par les élèves de la maternelle du coin. Elle s'est montrée très entreprenante avec les astronautes - qui doivent bien s'ennuyer en orbite, les pauvres- et elle a tenu à nous démontrer que sur Tinder, on ferait mieux de «Swipe right» les aliens.

Re-re-«smoutch» 👇 Décidément, cette soirée gravite toujours autour du même thème.

Y'a de l'amour dans l'hyper-espace 👇