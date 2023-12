Les fans de Jul ont fait une boulette

Les fans de Jul se sont rué sur un spectacle de Noël Suédois

Les fans du rappeur marseillais pensaient acheter un billet de concert pour une poignée d'euros. Erreur.

C'est probablement l'une des choses les ironiques que vous lirez en ce mercredi 13 décembre. Cette fois, ce n'est pas la Suisse qui a été confondue avec la Suède, mais plutôt le rappeur Jul avec Noël... On vous a perdu? Pas de panique, on vous explique.

Saviez-vous que Jul, en suédois, veut dire Noël? Non? Et bien les fans du rappeur français non plus. Et pour cause, ces derniers pensaient faire une bonne affaire lorsqu'ils ont mis la main sur des billets pour «Jul», à 5 euros. Mais en réalité, les fans ont acheté des billets pour un spectacle de Noël... en Suède. Un malentendu qui a fait sourire l’organisatrice de l’événement intitulé «Jul och kul», «Noël et fun» en français. Sans surprise, le spectacle a rapidement affiché complet.

«Je voyais dix ou quinze billets se vendre d’un coup. Je ne comprenais pas qui était ces familles si nombreuses» L’organisatrice de l’événement à la radio

Conclusion, pas de Jul en concert en Suède cette année pour le plus grand malheur de ses fans. A la radio, l'organisatrice du spectacle suédois n'a pas refusé l'idée d'inviter le rappeur marseillais pour l'an prochain. Je sais pas vous, mais moi j'y crois moyen.

