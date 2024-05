Vidéo: watson

Ce geste de Nemo a ému le monde entier

Une vidéo montrant un geste touchant de Nemo envers un membre du staff de l'Eurovision fait le tour de la Toile.

Les gens du monde entier célèbrent actuellement Nemo. Et pas (seulement) parce que le rappeur a gagné l'Eurovision de la chanson. Mais plutôt pour la manière dont il a remporté la victoire. Sa nature proche des gens et sa modestie ont déjà conquis un large public.

Une vidéo tournée par un spectateur de l'ESC dans le stade de Malmö, peu avant la grande entrée en scène de Nemo lors de la finale, montre justement cette attitude. Les images sont devenues virales sur les médias sociaux:

Dans le clip posté sur TikTok par la station de radio autrichienne FM4, on peut voir une aide de scène cirer les chaussures de Nemo. Le chanteur - visiblement nerveux avant l'importante prestation qui devait plus tard lui permettre de gagner - prend le temps de la remercier et de la serrer dans ses bras. La vidéo a été vue plus d'un million de fois sur l'application de danse, et a suscité d'innombrables commentaires positifs.

Nemo touche le monde entier

Entre-temps, la vidéo a également été diffusée sur d'autres médias sociaux. Notamment sur la plateforme X (anciennement Twitter). Là aussi, les utilisateurs du monde entier ne tarissent pas d'éloges sur le Suisse et sa sympathique action.

Le comportement humain, proche et humble de Nemo envers l'aide de scène a même été qualifié de «drapeau vert» par la twittosphère. On appelle «drapeau vert» («green flag» en anglais) un sentiment ou un signe indiquant qu'une personne a du cœur et est honnête.

«Drapeau vert massif».

Un autre utilisateur compare l'énergie et le comportement de Nemo à ceux d'un Golden Retriever. Ces chiens sont connus pour leur caractère loyal.

«Nemo donne une vibe de Golden-Retriever. J'adore voir ça, c'est un vainqueur tellement méritant.»

Nemo a également été qualifié de modeste :

«Nemo a été interviewé ce matin à la radio irlandaise. Il donne l'impression d'être une personne humble et attachante. Félicitations à Nemo et à la Suisse».

Grâce à la vidéo diffusée sur les médias sociaux, Nemo semble désormais avoir trouvé de nouveaux adeptes parmi les personnes qui n'avaient pas suivi l'ESC et qui ne le connaissaient pas encore.

«Je ne connaissais pas Nemo, mais maintenant j'aime Nemo».