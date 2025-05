Vidéo: watson

Le chanteur des Måneskin sort son premier album solo

Funny Little Fears, le premier album solo de Damiano David, le chanteur des Måneskin, est disponible depuis ce vendredi 16 mai.

En septembre dernier, le chanteur emblématique des Måneskin, le groupe victorieux de l’Eurovision 2021, annonçait se lancer en solo.

Avec Funny Little Fears, son premier album sorti ce vendredi 16 mai, Damiano David délaisse la scène rock un instant pour plonger dans un vaste univers plus pop et intimiste.

Plus personnel que jamais, ce projet marque une introspection profonde où l'artiste de 26 ans explore ses «drôles de petites peurs» et sa personnalité la plus intime. Composé de 14 titres, dont 10 inédits, l’album réunit les singles: Silverlines, Born with a Broken Heart, Voices et Next Summer».

Dans les collaborations annoncées, on retrouve Suki Waterhouse, d4vd et un morceau produit par Labrinth. Damiano décrit cet album comme «une photo instantanée de lui-même», offrant ainsi à ses fans une vision plus personnelle de son univers. Il espère que cet opus servira de manuel pour ceux qui, comme lui, affrontent leurs peurs intérieures. Avec cet album, le chanteur montre une facette inédite et offre un voyage musical entre vulnérabilité et résilience.

En plus de l’album, Damiano David entamera sa première tournée mondiale en septembre 2025, avec une date prévue en suisse, le 4 octobre à Zurich. Un concert qui se jouera à guichet fermé puisque celui-ci affiche déjà complet.