Eurovision: voici les pays qui rejoignent la Suisse en finale

Le commentateur de l'Eurovision sur la RTS Jean-Marc Richard, qui signe sa 34e et dernière édition, a eu droit à une visite de l'une des présentatrices Sandra Studer. Elle a salué le Lausannois, qui s'est exprimé en anglais et en français: c'est un ESC «particulièrement émouvant» pour lui, car il a pu enfin accueillir l'Eurovision «chez lui» en Suisse.

Pour la Suisse, cela aurait été le Fribourgeois Gjon's Tears avec «Répondez-moi». Il a cependant pu y participer un an plus tard avec la chanson «Tout l'univers» avec laquelle il a fini troisième. Jeudi soir, il a pu présenter sur la scène de l'Eurovision la chanson qu'il avait imaginée à l'origine, au piano à queue et avec les manches en feu.

Egalement une bonne surprise, celle de la Luxembourgeoise, Laura Thorn, qui a chanté en français «La poupée monte le son», un hommage à Serge Gainsbourg et France Gall et leur «Poupée de cire, poupée de son». Elle espère réitérer l'exploit de France Gall à l'Eurovision 1965, dans cette version revisitée de façon féministe.

Israël, malgré la polémique, s'est qualifié pour la finale, comme le prévoyaient les sites de paris. Yuval Raphael, une survivante des attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023, a chanté «New Day Will Rise» (Un jour nouveau se lèvera), un titre en anglais, avec quelques paroles en français et en hébreu.

A l'issue de la seconde demi-finale jeudi, la Lituanie, Israël, l'Arménie, le Danemark, l'Autriche, le Luxembourg, la Finlande, la Lettonie, Malte et la Grèce ont été choisis par le public pour se produire lors de la finale de l'Eurovision samedi. Ils rejoignent la Norvège, l'Albanie, la Suède, l'Islande, les Pays-Bas, la Pologne, Saint-Marin, l'Estonie, le Portugal et l'Ukraine , aussi retenus par le public mardi lors de la première demi-finale.

On connaît les 20 pays qui vont s'affronter pour la finale du concours Eurovision de la chanson (ESC) samedi soir à Bâle. Sans oublier les «Big Five» et la Suisse.

Voici les pays qui devraient percer ce soir à l'Eurovision

Les journalistes ont pu assister aux répétitions de la seconde demi-finale qui aura lieu ce jeudi soir à 21h. Sur 16 pays, 10 seront sélectionnés pour la finale de l'Eurovision ce samedi 17 mai. Quelles prestations ont fait sensation? Que penser de la mise en scène de la France? On vous raconte.

